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Americké podnikové zásoby sa v apríli výrazne zväčšili
Zásoby sa zväčšili o 0,5 % po tom, ako sa v marci posilnili o 1 %.
Autor TASR
Washington 17. júna (TASR) - Podnikové zásoby v USA sa v apríli výrazne zvýšili, čo naznačuje, že by mohli prispieť k hospodárskemu rastu krajiny v druhom štvrťroku. Zásoby sa zväčšili o 0,5 % po tom, ako sa v marci posilnili o 1 %. Medziročne stúpli o 2,7 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnilo americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje agentúru Reuters.
Aprílové zvýšenie podnikových zásob, ktoré sú jednou z kľúčových zložiek hrubého domáceho produktu, ale zároveň sú veľmi volatilné, bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. Počas ostatných štyroch kvartálov podnikové zásoby v USA klesali. Ich vplyv na medziročný rast americkej ekonomiky o 1,6 % v prvom kvartáli tohto roka bol takmer neutrálny.
Zásoby amerického maloobchodu sa v apríli zvýšili o 0,7 % po marcovom posilnení o 0,8 %. Zásoby motorových vozidiel vzrástli o 0,8 % po posilnení o 1,2 % v predošlom mesiaci. Zásoby veľkoobchodu USA v apríli vzrástli o 0,6 % a zásoby firiem v sektore spracovateľského priemyslu stúpli o 0,3 %.
Aprílové zvýšenie podnikových zásob, ktoré sú jednou z kľúčových zložiek hrubého domáceho produktu, ale zároveň sú veľmi volatilné, bolo v súlade s očakávaniami ekonómov. Počas ostatných štyroch kvartálov podnikové zásoby v USA klesali. Ich vplyv na medziročný rast americkej ekonomiky o 1,6 % v prvom kvartáli tohto roka bol takmer neutrálny.
Zásoby amerického maloobchodu sa v apríli zvýšili o 0,7 % po marcovom posilnení o 0,8 %. Zásoby motorových vozidiel vzrástli o 0,8 % po posilnení o 1,2 % v predošlom mesiaci. Zásoby veľkoobchodu USA v apríli vzrástli o 0,6 % a zásoby firiem v sektore spracovateľského priemyslu stúpli o 0,3 %.