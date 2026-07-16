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Americké podnikové zásoby v máji mierne stúpli
Rast zásob bol mierny napriek silnému zvýšeniu dovozu tovarov na americký trh počas apríla a mája, čo naznačuje silný domáci dopyt.
Autor TASR
Washington 16. júla (TASR) - Podnikové zásoby v USA sa v máji mierne zvýšili. Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok uviedlo, že zásoby medzimesačne stúpli o 0,3 % po raste o 0,6 % v apríli. Rast zásob, ktoré sú kľúčovou zložkou hrubého domáceho produktu, ale jednou z najvolatilnejších, bol v súlade s očakávaniami ekonómov. Medziročne sa americké podnikové zásoby zvýšili o 3,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Rast zásob bol mierny napriek silnému zvýšeniu dovozu tovarov na americký trh počas apríla a mája, čo naznačuje silný domáci dopyt. Zásoby veľkoobchodu USA vzrástli o 0,1 %.
Zásoby amerického maloobchodu sa v máji posilnili o 0,6 % po aprílovom zväčšení o 0,7 %. Zásoby motorových vozidiel vzrástli o 1,1 % po posilnení v apríli o 0,9 %. Maloobchodné zásoby bez zarátania automobilov v máji stúpli o 0,3 % po zväčšení o 0,7 % v predošlom mesiaci.
Rast zásob bol mierny napriek silnému zvýšeniu dovozu tovarov na americký trh počas apríla a mája, čo naznačuje silný domáci dopyt. Zásoby veľkoobchodu USA vzrástli o 0,1 %.
Zásoby amerického maloobchodu sa v máji posilnili o 0,6 % po aprílovom zväčšení o 0,7 %. Zásoby motorových vozidiel vzrástli o 1,1 % po posilnení v apríli o 0,9 %. Maloobchodné zásoby bez zarátania automobilov v máji stúpli o 0,3 % po zväčšení o 0,7 % v predošlom mesiaci.