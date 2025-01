Americké podniky v Číne sa obávajú zhoršenia vzťahov medzi USA a Čínou

Šanghaj 23. januára (TASR) - Viac ako polovica amerických spoločností pôsobiacich v Číne má obavy z ďalšieho zhoršovania vzťahov medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na americkú obchodnú komoru v Číne (AmCham).



Zhoršenia americko-čínskych vzťahov sa obáva 51 % spoločností, čo je najviac za posledných päť rokov, oznámila vo štvrtok AmCham. Výsledky svojho výročného prieskumu zverejnila len niekoľko dní po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Staronový prezident v utorok (21. 1.) zopakoval svoju hrozbu uvaliť desaťpercentné clo na tovar dovážaný z Číny. Na otázku, kedy by mohli byť tieto tarify uzákonené, uviedol, že pravdepodobným dátumom je 1. február.



Geopolitické napätie, politická neistota a obchodné spory sú hlavným zdrojom obáv amerických podnikov v Číne, uviedla AmCham. Prieskum medzi svojimi 368 členskými spoločnosťami uskutočnila AmCham v období od októbra do novembra minulého roka, čiastočne po Trumpovom víťazstve v prezidentských voľbách 5. novembra. Jeho predchádzajúce funkčné obdobie bolo poznačené obchodnou vojnou medzi USA a Čínou a zhoršením diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré sa výrazne nezlepšili ani počas štvorročného pôsobenia prezidenta Joea Bidena.



Takmer polovica respondentov stále zaraďuje Čínu medzi tri hlavné globálne investičné priority, čo je približne rovnaká úroveň ako v minulom roku. Podiel spoločností, ktoré už Čínu neuviedli ako preferovanú investičnú destináciu, však oproti minuloročnému prieskumu vzrástol o tri percentuálne body na 21 % a bol viac ako dvojnásobný v porovnaní s obdobím pred pandémiou.