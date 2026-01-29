Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Americké priemyselné objednávky stúpli viac, ako sa očakávalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Najviac sa zväčšili objednávky dopravných zariadení, a to o 14,7 %, po októbrovom znížení o 6,3 %.

Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Nové objednávky amerického priemyslu v novembri vzrástli o 2,7 % po októbrovom poklese o 1,2 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. Rast objednávok prekonal očakávania. Ekonómovia prognózovali, že v novembri sa posilnia o 1,6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Motorom výrazného rastu bolo prudké zvýšenie objednávok tovarov dlhodobej spotreby o 5,3 % po poklese o 2,1 % v predchádzajúcom mesiaci. Najviac sa zväčšili objednávky dopravných zariadení, a to o 14,7 %, po októbrovom znížení o 6,3 %.

Objednávky tovarov krátkodobej spotreby, ktoré v októbri klesli o 0,3 %, v novembri v podstate stagnovali. Zásoby hotových výrobkov amerického priemyslu sa v novembri zvýšili o 0,1 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci nezmenili.
