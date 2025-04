Americké recipročné clá sa dotknú aj neobývaných austrálskych ostrovov

Canberra 3. apríla (TASR) - Neobývané Heardove a McDonaldove ostrovy, ktoré patria do takzvaného vonkajšieho teritória Austrálie a môžu sa pochváliť kolóniami tučniakov, avšak žiadnymi ľuďmi, boli zaradené medzi územia, na ktoré Spojené štáty uplatnili recipročné clá. Podobne ako ostrovy ležiace v južnej časti Indického oceánu boli na recipročnú listinu zaradené aj ďalšie, z pohľadu obchodu „nezvyčajné“ oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Americký prezident Donald Trump, ktorý recipročné clá oznámil 2. apríla, zaradil na zoznam okrem Heardových a McDonaldových ostrovov aj ostrov Norfolk v južnom Pacifiku. Tento ostrov, ktorý je rovnako vonkajším teritóriom Austrálie, síce nie je vyslovene neobývaný, žije tam však iba zhruba 2000 ľudí. Tých sa dotkne 29-percentné recipročné clo. Na porovnanie, voči samotnej Austrálii uplatnil Trump clo na dolnej hranici 10 %.



„Nie som si úplne istý, či ostrov Norfolk, pri všetkej úcte k jeho obyvateľom, je obchodným konkurentom voči obrovským Spojeným štátom, to však jasne ukazuje, že nikde na svete sa (pred clami) neschováte,“ reagoval na kroky Trumpa austrálsky premiér Anthony Albanese.



Na otázku, prečo USA zavádzajú clá aj voči takýmto územiam, Biely dom pre server Politico uviedol, že sú súčasťou Austrálie. Z tohto dôvodu sa clám nevyhol ani austrálsky Vianočný ostrov a podobne dopadlo aj Britské indickooceánske územie, súostrovie tvorené 58 ostrovmi, z ktorých je obývaný iba Diego Garcia. Aj to preto, lebo sa na ňom nachádza britsko-americká vojenská základňa.



K ďalším oblastiam, na ktoré Trump uplatnil recipročné clá s cieľom zmierniť obchodný deficit USA, patrí Tokelau, ostrovný štát v Tichom oceáne so zhruba 1500 obyvateľmi, ktorý je súčasťou Nového Zélandu. Podobne sa clá dotknú aj nórskeho ostrova Jan Mayen. Ten obýva personál rádiostanice Loran C a meteorologickej stanice. Celkovo ide o 18 ľudí.