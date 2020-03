Americké ropné koncerny pre koronavírus zavádzajú nové opatrenia

Houston 15. marca (TASR) - Veľké americké ropné koncerny menia pre nový koronavírus štýl práce. Administratívni pracovníci začínajú pracovať z domu a zamestnancov, ktorí musia pracovať v teréne alebo zastávajú kritické funkcie, testujú.



BP, Exxon Mobil, Kinder Morgan, Motiva Enterprises a Royal Dutch Shell oznámili, že administratívni zamestnanci budú od pondelka 16. marca pracovať z domu. Ako pre agentúru Reuters povedali hovorcovia, Shell a Chevron začali v kľúčových zariadeniach rutinné zdravotné kontroly zamestnancov a návštevníkov.



BP a Shell povolili mnohým zamestnancom prácu z domu. Toto opatrenie sa dotkne približne 15.000 amerických pracovníkov Shell, ktorý zároveň začal testovať ľudí pracujúcich na plošinách v Mexickom zálive.



Rafinérie ako LyondellBasell Industries a Chevron zvažujú zdravotné kontroly zamestnancov na začiatku ich pracovného dňa. Podobné opatrenia prijímajú aj prevádzkovatelia ropovodov, plynovodov a prepravných terminálov. Kinder Morgan, jedna z najväčších ropných exportných firiem, od pondelka schválila prácu z domu pre väčšinu z 11.000 zamestnancov. Situáciu bude prehodnocovať raz za týždeň.



Väčšina firiem prijíma procesy, ktoré obvykle platia počas hurikánovej sezóny alebo odborárskych štrajkov. Jedným z nich je zníženie počtu zamestnancov na udržiavanie rafinérií v chode. Títo ľudia by nemali danú lokalitu opustiť až dovtedy, kým sa kríza neskončí. Väčšina rafinérií môže pracovať približne s polovicou bežného počtu pracovníkov, no mnohé možno zredukujú produkciu.



Námorné vrtné plošiny, rafinérie a ropovody vyžadujú prítomnosť ľudí, ktorí pracujú a žijú v tesnej blízkosti, preto sú najnáchylnejší na nákazu novým koronavírusom. Tieto činnosti však nemožno vykonávať na diaľku a zdravotné kontroly môžu zabrániť nútenému uzatvoreniu, ktoré môže spôsobiť veľké straty alebo lokálny nedostatok palív.



V amerických rafinériách je zatiaľ známy len jediný prípad ochorenia COVID-19. Marathon Petroleum, podľa kapacít najväčšia americká rafinéria, minulý týždeň odvolal časť zamestnancov v zariadení v kalifornskom Carsone po tom, ako u jedného pracovníka sa potvrdilo ochorenie.



Klesajúci dopyt po rope a cenová vojna tento rok zrazili ceny približne o 50 %, čím poslali branžu na cestu nadol. To prinútilo mnohé ropné firmy urýchlene skresať výdavky aj pracovnú silu. Práca z domu, menej ciest autami a lietadlami by mali znížiť dopyt v USA až o 2,5 milióna barelov denne a za celý rok skresať spotrebu motorových palív zhruba o 300.000 až 400.000 barelov denne.