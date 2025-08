Americké sankcie nútia lode s ruskou ropou odkloniť sa od Indie

Naí Dillí/Moskva 1. augusta (TASR) - Najmenej dve lode naložené ruskou ropou, ktoré smerovali do rafinérií v Indii, sa po nových sankciách USA odklonili z tejto trasy do iných destinácií. Uviedli to zdroje z odvetvia a ukázali to aj údaje spoločnosti LSEG. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ministerstvo financií USA tento týždeň uvalilo sankcie na viac ako 115 osôb, subjektov a lodí prepojených s Iránom, z ktorých niektoré sa podieľajú na preprave ruskej ropy.



Prezident USA Donald Trump vyzval krajiny, aby zastavili nákup ropy z Ruska, a pohrozil Moskve clami vo výške 100 %, ak nebude súhlasiť s mierovou dohodou s Ukrajinou.



Tri lode (Aframax Tagor, Guanyin a Suezmax Tassos) mali tento mesiac dodať ruskú ropu do indických prístavov, uviedli zdroje. Na všetky tri sa vzťahujú sankcie USA.



Prísnejšie západné sankcie zamerané na zníženie ruských príjmov z ropy, ktoré Moskve pomáhajú financovať vojnu proti Ukrajine, čoraz viac zasahujú dodávky pre Indiu, ktorá nakupuje viac ako tretinu ropy od Ruska.



Tagor teraz smeruje do prístavu Ta-lien v Číne, zatiaľ čo Tassos sa odklonil do Port Saidu v Egypte, ukazujú údaje. Guanyin zostáva na ceste do Sikky, prístavu na západe Indie, ktorý využívajú spoločnosti Reliance Industries a Bharat Petroleum.



Podľa separátnej správy LSEG sa pripravujú na vyloženie ruskej ropy Ural pre spoločnosť Reliance ďalšie dve lode, Achilles a Elyte. Na obe tieto lode uvalili sankcie Británia a Európska únia (EÚ). India sankcie EÚ odsúdila.