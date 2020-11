Americké sankcie tlačia na Huawei,firma predá značku lacných telefónov

Peking 10. novembra (TASR) - Čínsky technologický koncern Huawei plánuje predať divíziu lacných telefónov Honor konzorciu na čele s distribútorom telefónov Digital China a vládou mesta Šen-čen, v ktorom má Huawei centrálu. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje oboznámené s plánom.



Huawei sa pre tento krok rozhodol po sankciách Spojených štátov. Tie donútili čínsku firmu presunúť pozornosť na prémiové telefóny a biznis orientovaný na firmy.



Krok čínskeho koncernu zároveň naznačuje, že firma nepočíta s tým, že by sa postoj USA voči Huaweiu mal v dohľadnom čase zmeniť, napriek zmenám v Bielom dome. Huawei vytvoril značku Honor v roku 2013, tá však funguje z veľkej časti nezávisle. Ako uviedli analytici, po predaji by sa jej už americké sankcie zamerané na Huawei netýkali.



Kontrakt v hodnote 100 miliárd jüanov (12,74 miliardy eur) by mal zahrnovať predaj takmer všetkých aktív vrátane značky, výskumu a vývoja, ako aj manažmentu dodávateľského reťazca, dodali zdroje. Podľa jedného zo zdrojov by Huawei mohol informáciu o predaji značky oficiálne oznámiť v nedeľu 15. novembra.



Digital China, ktorá spolupracuje s Huaweiom aj v ďalších oblastiach, napríklad v oblasti cloudových služieb, plánuje väčšinu kontraktu financovať prostredníctvom bankových úverov. Po predaji si Honor plánuje ponechať väčšinu svojho manažérskeho tímu a zamestnancov, ktorých má v súčasnosti viac než 7000, dodali zdroje s tým, že do troch rokov by firma mohla vstúpiť na burzu.



(1 EUR = 7,8475 CNY)