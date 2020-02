Americké spoločnosti majú záujem rozšíriť portugalský prístav Sines

Sines 12. februára (TASR) - Americké spoločnosti majú veľký záujem o rozšírenie portugalského prístavu Sines pre jeho strategickú polohu z hľadiska vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Európy. Vyhlásil to v stredu americký minister energetiky Dan Brouillette.



Portugalsko spustilo v októbri medzinárodné výberové konanie na kontrakt na výstavbu a prevádzku nového kontajnerového terminálu v Sines, najbližšom európskom prístave k Panamskému prieplavu. Očakáva sa, že Lisabon oznámi víťaza v poslednom štvrťroku tohto roka.



A paralelne s týmto tendrom singapurská spoločnosť PSA, ktorá v prístave prevádzkuje jediný existujúci kontajnerový terminál, tiež pracuje na zväčšení kapacity tohto terminálu.



Plánované rozšírenie celého prístavu mu umožní prijímať väčšie lode a väčšie množstvá LNG zo zahraničia.



"Je to pre nás veľmi unikátny a strategický bod," uviedol Brouillette počas návštevy v Sines. Dodal, že Portugalsko môže očakávať veľký záujem amerických firiem o tento prístav.



Portugalský minister infraštruktúry Pedro Nuno Santos zase uviedol, že záujem USA a potenciálne americké investície sú „príležitosťou, ktorú musíme využiť“.



Podľa portugalských novín Publico môžu americké spoločnosti v súťaži čeliť konkurencii zo strany čínskych rivalov, ako sú štátna spoločnosť Cosco alebo Shanghai International Port Group, ktoré prejavili záujem o rozšírenie prístavu.



Brouillette sa nezmienil o čínskych plánoch v Portugalsku, ale Washington v minulosti vyjadril obavy z veľkých čínskych investícií v portugalskom energetickom sektore, vrátane veľkých podielov v prevádzkovateľovi siete REN a energetickej spoločnosti EDP-Energias de Portugal.



Čínske firmy investovali v Portugalsku okolo 10 miliárd eur najmä počas hospodárskej a dlhovej krízy v rokoch 2010 - 2014.



Koncom roka 2018 podpísali Peking a Lisabon memorandum o porozumení, ktoré sa týka spolupráce v rámci čínskej iniciatívy Novej hodvábnej cesty. Jej cieľom je rozšíriť pozemné a námorné spojenie medzi Áziou, Afrikou a Európou.