Americké úrady dočasne uzemnili niektoré modely Boeing 737-9 MAX

Washington 7. januára (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) dočasne pozastavil lety niektorých typov Boeingu 737-9 MAX po tom, čo jednému z týchto lietadiel spoločnosti Alaska Airlines v piatok (5. 1.) krátko po štarte vypadlo okno a časť trupu a muselo núdzovo pristáť. TASR o tom informuje n základe správ AFP a Bloomberg,



Federálny úrad nariadil okamžité inšpekcie určitých konfigurácií lietadiel Boeing 737-9 MAX, kým im povolí návrat do prevádzky. Dodal, že incident ovplyvnil približne 171 lietadiel na celom svete, pričom každá kontrola trvá štyri až osem hodín.



Boeing 737 Max je najobľúbenejšie lietadlo amerického výrobcu a najväčší zdroj jeho príjmov. Tento model sa opäť dostal do centra pozornosti po tom, ako bol v roku 2019 zhruba 20 mesiacov uzemnený po dvoch tragických haváriách. Piatkový incident sa našťastie zaobišiel bez nehody a lietadlo so všetkými pasažiermi a členmi posádky bezpečne pristálo v Portlande. Podnietil však regulačné úrady a letecké spoločnosti na celom svete, aby prijali preventívne opatrenia a prediskutovali ďalšie kroky.



Boeing doteraz dodal klientom na celom svete približne 218 strojov 737-9 MAX. Alaska Airlines a United Airlines ich majú najviac vo svojej flotile.



V USA vyšetruje incident aj rada pre bezpečnosť dopravy. Jej predsedníčka Jennifer Homendyová uviedla, že vyšetrovatelia preskúmajú tiež dohľad FAA nad Boeingom, ako aj procesy výrobcu a jeho plány týkajúce sa tohto typu lietadla.



Európsky úrad pre bezpečnosť letectva EASA uviedol, že žiadna európska letecká spoločnosť v členskom štáte EASA nemá vo svojej flotile lietadlo rovnakej konfigurácie ako Alaska Airlines. Ani v Spojenom kráľovstve nie je žiadne zaregistrované.



Čínsky úrad pre civilné letectvo oznámil tiež, že žiadny čínsky dopravca neprevádzkuje 737-9 MAX.



Obdobný úrad v Indii vyzval dopravcov v krajine, aby vykonali jednorazovú inšpekciu modelov 737-8 MAX. Rovnako ako v Číne, ani v Indii žiadny dopravca nemá vo svojej flotile problematický model.



Alaska Airlines uzemnili 65 svojich lietadiel Boeing 737-9 MAX. United Airlines stiahli v piatok z prevádzky 79 strojov, ale v sobotu (6. 1.) uviedli, že 33 už prešlo kontrolou.



Panamské Copa Airlines stiahli z prevádzky 21 z 29 týchto modelov. Spoločnosť Aeromexico uzemnila 19 strojov.



Aerolínie Islandair uviedli, že žiadne lietadlo z ich malej flotily 737-9 MAX nebolo rovnakej konfigurácie ako stroje, ktoré FAA uzemnil.



Turecké úrady požiadali Turkish Airlines, aby preskúmali svoju malú flotilu piatich modelov 737-9 MAX. Kým nebude technická kontrola dokončená, dopravca stiahol tieto stroje z prevádzky.