New York 10. marca (TASR) - Americké úrady v piatok zatvorili Silicon Valley Bank (SVB), aby ochránili vkladateľov. V pondelok (13. 3.) sa jej pobočky znovu otvoria, ale pod kontrolou federálneho úradu na ochranu vkladov (FDIC). Oznámili to v piatok predstavitelia USA a Kalifornie, podľa ktorých problémy banky SVB vyvolali obavy zo šírenia nákazy vo finančnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Kalifornské Ministerstvo finančnej ochrany a inovácií (DFPI) zatvorilo SVB a určilo FDIC za príjemcu finančných prostriedkov.



Tieto opatrenia majú pomôcť vyriešiť krízu v dôležitej banke orientovanej na technologický sektor, ochrániť zákazníkov s vkladmi až do 250.000 USD (236.160,97 eura) a získať čas na nájdenie potenciálneho kupca. Veriteľ zo Silicon Valley sa dostal do problémov pre nedostatok likvidity a vyhlásil platobnú neschopnosť.



Celkovo 17 pobočiek SVB sa fyzicky znovu otvorí v pondelok pod kontrolou Národnej banky pre poistenie vkladov (Deposit Insurance National Bank, DINB) v Santa Clare, nového subjektu zriadeného FDIC.



"DINB zachová bežné pracovné hodiny banky Silicon Valley," uviedol FDIC. "Banková činnosť bude obnovená najneskôr v pondelok 13. marca vrátane online bankovníctva a ďalších služieb."



SVP je prvou federálne poistenou inštitúciou, ktorá zlyhala od roku 2020, uviedol FDIC.



Krízu v SVB vyvolal výpredaj akcií európskych bánk a kolísanie akcií amerických bánk.



Investori sa obávajú, že aj iné banky by mohli čeliť podobným stratám v dôsledku vplyvu rastúcich úrokových sadzieb, ktorými sa centrálne banky agresívne snažia skrotiť vysokú infláciu.



(1 EUR = 1,0586 USD)