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Americké veľkoobchodné zásoby sa v septembri medzimesačne zvýšili
Septembrový rast veľkoobchodných zásob tak bol silnejší v porovnaní s očakávaniami, že sa zvýšia o 0,6 %.
Autor TASR
Washington 9. novembra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA v septembri medzimesačne vzrástli o 0,7 % na zhruba 1,013 bilióna USD (905,03 miliardy eur) po tom, ako v auguste podľa revidovaných údajov stúpli o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Septembrový rast veľkoobchodných zásob tak bol silnejší v porovnaní s očakávaniami, že sa zvýšia o 0,6 %. Rástli pritom už ôsmy mesiac v rade. Rast zásob tovarov krátkodobej spotreby sa zrýchlil na 0,9 % po augustovom posilnení o 0,1 %. Išlo najmä o výsledok rastu zásob ropných produktov (10,6 %), chemikálií (1,3 %) a odevov (2,6 %), hoci klesli zásoby poľnohospodárskych produktov (-7,4 %) a alkoholu (-1,8 %).
Tempo rastu zásob tovarov dlhodobej spotreby sa však spomalilo na 0,6 % z augustových 0,9 %. Vzrástli síce zásoby v segmente elektrických zariadení (2,5 %) a hardvéru (1,3 %), ale klesli zásoby kovových výrobkov (-0,9 %) a produktov automobilového priemyslu (-0,5 %).
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americké veľkoobchodné zásoby v septembri zvýšili o 7,6 %.
(1 EUR = 1,1193 USD)
Septembrový rast veľkoobchodných zásob tak bol silnejší v porovnaní s očakávaniami, že sa zvýšia o 0,6 %. Rástli pritom už ôsmy mesiac v rade. Rast zásob tovarov krátkodobej spotreby sa zrýchlil na 0,9 % po augustovom posilnení o 0,1 %. Išlo najmä o výsledok rastu zásob ropných produktov (10,6 %), chemikálií (1,3 %) a odevov (2,6 %), hoci klesli zásoby poľnohospodárskych produktov (-7,4 %) a alkoholu (-1,8 %).
Tempo rastu zásob tovarov dlhodobej spotreby sa však spomalilo na 0,6 % z augustových 0,9 %. Vzrástli síce zásoby v segmente elektrických zariadení (2,5 %) a hardvéru (1,3 %), ale klesli zásoby kovových výrobkov (-0,9 %) a produktov automobilového priemyslu (-0,5 %).
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americké veľkoobchodné zásoby v septembri zvýšili o 7,6 %.
(1 EUR = 1,1193 USD)