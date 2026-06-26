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Americké veľkoobchodné zásoby v máji stúpli štvrtý mesiac v rade

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Minulomesačný rast amerických veľkoobchodných zásob bol už štvrtý v rade.

Autor TASR
Washington 26. júna (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA sa v máji podľa predbežných údajov v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zvýšili o 0,3 % a dosiahli hodnotu 943,9 miliardy USD (827,9 miliardy eur). Toto zvýšenie zásob nasledovalo po aprílovom medzimesačnom raste o 0,7 %. Zväčšenie veľkoobchodných zásob v krajine prekonalo očakávania analytikov, ktorí prognózovali, že májový rast bude na úrovni 0,2 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Minulomesačný rast amerických veľkoobchodných zásob bol už štvrtý v rade. Tempo ich posilňovania sa však spomaľuje po tom, ako v marci bolo najsilnejšie od augusta 2022.

Veľkoobchodné zásoby tovarov dlhodobej spotreby v USA v máji vzrástli o 0,3 % po posilnení o 0,9 % v apríli. Zásoby tovarov krátkodobej spotreby sa zväčšili o 0,5 % po raste o 0,3 % v predchádzajúcom mesiaci.

V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americké veľkoobchodné zásoby v máji zvýšili o 4,3 %.

(1 EUR = 1,1401 USD)
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