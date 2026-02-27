Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Ekonomika

Americké výdavky na stavebníctvo v decembri medzimesačne stúpli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Verejné americké výdavky na stavebníctvo sa v decembri zmenšili o 0,5 % po novembrovom oslabení o 0,2 %.

Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Výdavky na stavebníctvo v USA vlani v decembri medzimesačne vzrástli o 0,3 % po novembrovom poklese o 0,2 %. Išlo o ich prvý medzimesačný rast po troch po sebe nasledujúcich mesiacoch poklesu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Výdavky súkromného sektora na stavebníctvo v USA sa v decembri zvýšili o 0,5 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Pomohol tomu rast výdavkov na bytovú výstavbu o 1,5 %, najmä na výstavbu rodinných domov a čiastočne aj na viacbytové domy. Výdavky na nerezidenčné stavby, napríklad na kancelárie či továrne, však klesli o 0,7 %.

Verejné americké výdavky na stavebníctvo sa v decembri zmenšili o 0,5 % po novembrovom oslabení o 0,2 %. Znížili sa verejné výdavky na obytné budovy (-2,7 %) aj na ostatné stavby (-0,4 %).

Medziročne sa výdavky na stavebníctvo v Spojených štátoch v decembri znížili o 0,4 %. Za celý minulý rok americké výdavky na stavebníctvo klesli o 1,4 %.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu