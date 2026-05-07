< sekcia Ekonomika
Americké výdavky na stavebníctvo v marci stúpli
Súkromná výstavba v USA sa v marci celkovo zvýšila o 0,8 %. Podporil ju rast výstavby rezidenčných budov o 1,7 %.
Autor TASR
Washington 7. mája (TASR) - Výdavky na stavebníctvo v USA sa v marci medzimesačne zvýšili o 0,6 % po poklese o 0,2 % v predchádzajúcom mesiaci. Ich rast bol silnejší, ako očakávali analytici, ktorí odhadovali, že sa posilnia len o 0,2 %. Marcový medzimesačný rast amerických stavebných výdavkov bol prvý od decembra minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Súkromná výstavba v USA sa v marci celkovo zvýšila o 0,8 %. Podporil ju rast výstavby rezidenčných budov o 1,7 %. Stúpla najmä výstavba jednogeneračných rodinných domov, a to o 2,7 %. V menšej miere sa zvýšila aj výstavba domov s viacerými bytovými jednotkami, ktorá bola oproti februáru väčšia o 0,3 %.
Americké výdavky na nebytové stavby sa však celkovo znížili o 0,2 %. Oslabila sa výstavba výrobných stavieb o 1,2 %, obchodných budov o 0,6 % a objektov pre krátkodobé ubytovanie o 0,5 %.
Verejné výdavky v USA na stavebníctvo klesli o 0,2 %. Spôsobil to pokles výdavkov na rezidenčné projekty o 2,7 % aj výdavkov v segmente nebytových stavieb o 0,2 %.
Medziročne sa americké výdavky na stavebníctvo v marci zvýšili o 1,6 %.
Súkromná výstavba v USA sa v marci celkovo zvýšila o 0,8 %. Podporil ju rast výstavby rezidenčných budov o 1,7 %. Stúpla najmä výstavba jednogeneračných rodinných domov, a to o 2,7 %. V menšej miere sa zvýšila aj výstavba domov s viacerými bytovými jednotkami, ktorá bola oproti februáru väčšia o 0,3 %.
Americké výdavky na nebytové stavby sa však celkovo znížili o 0,2 %. Oslabila sa výstavba výrobných stavieb o 1,2 %, obchodných budov o 0,6 % a objektov pre krátkodobé ubytovanie o 0,5 %.
Verejné výdavky v USA na stavebníctvo klesli o 0,2 %. Spôsobil to pokles výdavkov na rezidenčné projekty o 2,7 % aj výdavkov v segmente nebytových stavieb o 0,2 %.
Medziročne sa americké výdavky na stavebníctvo v marci zvýšili o 1,6 %.