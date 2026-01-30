< sekcia Ekonomika
Americké výrobné ceny medzimesačne vzrástli viac, ako sa očakávalo
Ceny služieb sa v porovnaní s novembrom zvýšili o 0,7 %, čiže najvýraznejšie od júla.
Autor TASR
Washington 30. januára (TASR) - Ceny amerických výrobcov v decembri medzimesačne stúpli najrýchlejším tempom za tri mesiace. Ministerstvo práce USA v piatok uviedlo, že sa zvýšili o 0,5 %. Medzimesačný rast výrobných cien bol silnejší, ako predpovedali ekonómovia, ktorí odhadovali, že sa oproti novembru zvýšia o 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ceny služieb sa v porovnaní s novembrom zvýšili o 0,7 %, čiže najvýraznejšie od júla. Výrobné ceny tovarov sa však v USA v decembri medzimesačne nezmenili. Medziročne sa ceny amerických výrobcov v decembri zvýšili o 3 %, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
Ekonómovia sa obávali, že dvojciferné clá, ktoré zaviedol prezident USA Donald Trump, infláciu zvýšia. Ich vplyv bol zatiaľ miernejší, ako sa očakávalo. Inflácia v krajine však zostáva nad cieľovou úrovňou Federálneho rezervného systému, ktorý si želá medziročnú infláciu 2 %.
Ceny služieb sa v porovnaní s novembrom zvýšili o 0,7 %, čiže najvýraznejšie od júla. Výrobné ceny tovarov sa však v USA v decembri medzimesačne nezmenili. Medziročne sa ceny amerických výrobcov v decembri zvýšili o 3 %, čo bolo v súlade s očakávaniami analytikov.
Ekonómovia sa obávali, že dvojciferné clá, ktoré zaviedol prezident USA Donald Trump, infláciu zvýšia. Ich vplyv bol zatiaľ miernejší, ako sa očakávalo. Inflácia v krajine však zostáva nad cieľovou úrovňou Federálneho rezervného systému, ktorý si želá medziročnú infláciu 2 %.