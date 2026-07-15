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Americké zásoby ropy klesli, ale menej, ako sa očakávalo
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma stúpli o 0,43 milióna barelov.
Autor TASR
Washington 15. júla (TASR) - Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 10. júla klesli o 1,693 milióna barelov. Čiastočne tak vymazali rast o 2,998 milióna barelov v predchádzajúcom týždni, ktorý bol prvý za 11 týždňov. Dovoz ropy do Spojených štátov sa oslabil o 0,399 milióna barelov denne. Bol to prvý pokles za štyri týždne. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil americký Úrad pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pokles amerických zásob ropy však bol menší, ako očakávali analytici, ktorí predpokladali ich zmenšenie o 2,6 milióna barelov. Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma stúpli o 0,43 milióna barelov.
Zásoby benzínu v USA klesli o 1,533 milióna barelov, čiže viac v porovnaní s očakávaniami, že sa zmenšia o 0,8 milióna barelov. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, však v týždni do 10. júla vzrástli o 4,556 milióna barelov. Trh očakával, že sa zvýšia len o 0,1 milióna barelov.
Pokles amerických zásob ropy však bol menší, ako očakávali analytici, ktorí predpokladali ich zmenšenie o 2,6 milióna barelov. Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma stúpli o 0,43 milióna barelov.
Zásoby benzínu v USA klesli o 1,533 milióna barelov, čiže viac v porovnaní s očakávaniami, že sa zmenšia o 0,8 milióna barelov. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, však v týždni do 10. júla vzrástli o 4,556 milióna barelov. Trh očakával, že sa zvýšia len o 0,1 milióna barelov.