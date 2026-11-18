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Americké zásoby ropy sa zvýšili druhý týždeň v rade
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma však minulý týždeň klesli o 1,209 milióna barelov, čo bol ich najvýraznejší pokles za ostatné tri mesiace.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 13. novembra vzrástli o 3,38 milióna barelov (barel 159 litrov) na 417,8 milióna barelov. Toto zvýšenie nasledovalo po tom, ako v predchádzajúcom týždni stúpli o 4,657 milióna barelov. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil Americký Úrad pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma však minulý týždeň klesli o 1,209 milióna barelov, čo bol ich najvýraznejší pokles za ostatné tri mesiace. Spracovanie ropy v amerických rafinériách sa znížilo o 129.000 barelov denne. Zásoby ropných produktov však vzrástli. Zásoby destilátov vrátane nafty a vykurovacieho oleja sa zvýšili o 1,571 milióna barelov. Analytici očakávali, že sa zväčšia menej výrazne, a to o 1,1 milióna barelov. Zásoby benzínu stúpli o 5,192 milióna barelov, čo bol najväčší rast od januára.
Čistý dovoz ropy do USA minulý týždeň klesol o 2,155 milióna barelov denne, čo bol najvýraznejší pokles od septembra 2025.
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma však minulý týždeň klesli o 1,209 milióna barelov, čo bol ich najvýraznejší pokles za ostatné tri mesiace. Spracovanie ropy v amerických rafinériách sa znížilo o 129.000 barelov denne. Zásoby ropných produktov však vzrástli. Zásoby destilátov vrátane nafty a vykurovacieho oleja sa zvýšili o 1,571 milióna barelov. Analytici očakávali, že sa zväčšia menej výrazne, a to o 1,1 milióna barelov. Zásoby benzínu stúpli o 5,192 milióna barelov, čo bol najväčší rast od januára.
Čistý dovoz ropy do USA minulý týždeň klesol o 2,155 milióna barelov denne, čo bol najvýraznejší pokles od septembra 2025.