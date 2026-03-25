Americké zásoby ropy stúpli už piaty týždeň v rade
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma stúpli o 3,421 milióna barelov.
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Zásoby ropy v USA v týždni končiacom sa 20. marca sa zväčšili o 6,926 milióna barelov na úroveň 456,2 milióna barelov (barel = 159 litrov). Ich rast tak prekonal očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že sa zvýšia iba o 0,5 milióna barelov. Išlo už o piaty týždenný rast v rade. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil americký Úrad pre energetické informácie (EIA). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma stúpli o 3,421 milióna barelov. Išlo o ich najvýraznejší rast od januára 2023. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, sa v týždni do 20. marca posilnili o 3,032 milióna barelov na 119,9 milióna barelov. Nepotvrdil sa tak predpoklad analytikov, ktorí očakávali ich pokles o 1,3 milióna barelov.
Zásoby benzínu v USA však klesli o 2,593 milióna barelov na 241,4 milióna barelov. Analytici prognózovali menej výrazný pokles, a to o 2,1 milióna barelov.
Zásoby ropy v distribučnom centre Cushing v americkom štáte Oklahoma stúpli o 3,421 milióna barelov. Išlo o ich najvýraznejší rast od januára 2023. Zásoby ropných destilátov, ktoré zahŕňajú naftu a vykurovací olej, sa v týždni do 20. marca posilnili o 3,032 milióna barelov na 119,9 milióna barelov. Nepotvrdil sa tak predpoklad analytikov, ktorí očakávali ich pokles o 1,3 milióna barelov.
Zásoby benzínu v USA však klesli o 2,593 milióna barelov na 241,4 milióna barelov. Analytici prognózovali menej výrazný pokles, a to o 2,1 milióna barelov.