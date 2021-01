Americkej ekonomike by pomohlo už mierne zníženie ciel s Čínou

Washington 17. januára (TASR) - Americká ekonomika by profitovala už len z mierneho zníženia ciel, ktoré si s Čínou navzájom zaviedli v uplynulých rokoch. Vyplýva to zo štúdie americko-čínskej obchodnej rady, ktorá reprezentuje 200 firiem pôsobiacich v ázijskej krajine.



Správa prišla v čase, keď USA čakajú na inauguráciu novozvoleného prezidenta Joea Bidena 20. januára, a najmä na jeho plány v oblasti obchodnej politiky.



Obchodné vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa zhoršili počas vlády odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, ktorý začal obchodnú vojnu proti Číne. Spor čiastočne vyriešila tzv. prvá fáza obchodnej dohody s Čínou, ktorú USA dosiahli začiatkom minulého roka.



Keďže demokrati prezidenta Bidena aj opoziční republikáni vnímajú Peking ako strategickú hrozbu, nový šéf administratívy USA zatiaľ naznačil len to, že okamžite neurobí zásadné zmeny v obchodnej politike s Čínou a pravdepodobne nájde spôsoby lepšej spolupráce so spojencami, ako je Európska únia.



Ale podľa správy americko-čínskej obchodnej rady už len mierne uvoľnenie ciel uvalených počas obchodnej vojny by pomohlo americkej ekonomike, ktorá zápasí s pandémiou nového koronavírusu.



Podľa štúdie, ak obidve vlády postupne znížia priemerné colné sadzby na približne 12 % (zo súčasnými približne 19 %), americká ekonomika vyprodukuje počas nasledujúcich piatich rokov ďalších 160 miliárd USD (131,98 miliardy eur) reálneho hrubého domáceho produktu (HDP) a do roku 2025 zamestná ďalších 145.000 ľudí.



Vyššia zamestnanosť a príjmy, ako aj nižšie ceny by zvýšili tiež príjmy domácností, a to o zhruba 460 USD na jednu, pokračuje správa. Ale ak by Washington zdvojnásobil clá a pokúsil by sa oddeliť svoje trhy od Číny, americká ekonomika by v nasledujúcich piatich rokoch v reálnom vyjadrení „vyprodukovala o 1,6 bilióna USD menej a výsledkom by bolo o 732.000 pracovných miest menej v roku 2022 a o 320.000 miest menej v roku 2025“.



Do roku 2025 by tak americké domácnosti stratili príjem vo výške 6400 USD, dodala správa.



(1 EUR = 1,2123 USD)