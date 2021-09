Americkí demokrati plánujú zvýšenie firemnej dane na 26,5 %

Washington 13. septembra (TASR) - Zástupcovia demokratov v americkej Snemovni reprezentantov plánujú presadiť zvýšenie firemnej dane až na 26,5 %. V súčasnosti platia americké firmy daň na úrovni 21 %.



Rozpočtový výbor Snemovne reprezentantov uviedol, že o príslušnej legislatíve začne diskutovať tento týždeň. Podľa agentúry Reuters sa predseda rozpočtového výboru Richard Neal bude usilovať o schválenie daňových zmien, čo by pomohlo zafinancovať balík na podporu vzdelania a sociálnych služieb, ako aj na podporu riešenia klimatickej zmeny v objeme 3,5 bilióna USD (2,97 bilióna eur). Práve k nemu by sa daňové zmeny mali pripojiť.



Neal chce presadiť progresívnu daň v rozmedzí od 18 % až do 26,5 %, pričom 18-percentnú daň by platili firmy so ziskom do 400.000 USD. Od 400.000 do 5 miliónov USD zisku by sa platila daň na úrovni 21 % a nad 5-miliónovú hranicu daň na úrovni 26,5 %.



Nealov návrh bude zahrnovať aj zvýšenie dane z kapitálových ziskov. Daň by vzrástla z terajších 20 % na 25 %, a to v prípade príjmov nad 400.000 USD.



Americký prezident Joe Biden pôvodne navrhol zvýšenie firemnej dane na 28 % a daň z kapitálových ziskov na 39,6 % pre príjmy nad 1 milión USD. Návrh presadzovaný demokratmi v rozpočtovom výbore síce počíta s miernejším zvýšením daní, na druhej strane, nová daň z kapitálových ziskov zasiahne väčší počet daňových poplatníkov.