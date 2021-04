Americkí kongresmani chcú presadiť zrušenie ciel na americkú whisky

Washington 6. apríla (TASR) - Približne 50 kongresmanov vyzvalo obchodnú splnomocnenkyňu Katherine Taiovú, aby presadila zrušenie 25-percentných ciel na americkú whisky, ktoré Európska únia a Británia uvalili na USA ako odvetu za americké dovozné clá na oceľ a hliník. Výsledkom bol prepad vývozu americkej whisky do súčasných štátov EÚ takmer o 40 % a ešte výraznejší do Británie, kde export klesol o viac než polovicu.



Skupina kongresmanov zo Snemovne reprezentantov na čele s demokratom Johnom Yarmuthom a republikánom Andym Barrom upozornila, že clá, ktoré európske krajiny zaviedli v júni 2018, ťažko zasiahli kedysi úspešný export. Ešte horšie pre americkú whisky je, že clá by sa od 1. júna mali zvýšiť na 50 %.



"Od uvalenia ciel klesol predaj americkej whisky do EÚ o 37 % a vývoz do Británie až o 53 %," uviedli kongresmani v liste pre Úrad obchodného splnomocnenca USA. Ako dodali, zrušenie ciel by zároveň podporilo zotavovanie reštaurácií, barov a malých liehovarov, ktoré boli počas pandémie nového koronavírusu zatvorené.



Na vysoké škody a riziko v prípade zvýšenia ciel poukázala aj Lisa Hawkinsová, hovorkyňa amerického zväzu obchodníkov s liehovinami Distilled Spirits Council. "Producenti whisky zápasia s dôsledkami ciel od ich zavedenia a zvýšenie dovozných ciel zo strany EÚ na 50 % spôsobí exportu nenapraviteľné škody," uviedla.



Americké dovozné clá na oceľ a hliník zaviedla administratíva predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa v júni 2018 na ochranu domácich producentov, pričom na uvalenie ciel využil Trump zákon, ktorý takýto krok umožňuje, ak dovoz ohrozuje národnú bezpečnosť. Súčasná ministerka obchodu Gina Raimondová uviedla, že clá na dovoz ocele a hliníka boli v tomto smere "efektívne" a podporili domácich producentov. Podľa obchodnej splnomocnenkyne Katherine Taiovej je však potrebná spolupráca na globálnej úrovni, aby sa vyriešila nadmerná produkčná kapacita ocele a hliníka, čo je problém najmä Číny.