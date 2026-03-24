Americkí maloobchodníci prognózujú rekordné výdavky počas Veľkej noci
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Spotrebiteľské výdavky v USA počas tohtoročných veľkonočných sviatkov podľa odhadu americkej Národnej federácie maloobchodníkov (NRF) stúpnu na rekordných 24,9 miliardy USD (21,52 miliardy eur). V porovnaní s vlaňajšou Veľkou nocou by to znamenalo rast o 5,5 %. Doterajší rekord výdavkov počas veľkonočných sviatkov v USA bol v roku 2023, a to na úrovni 24 miliárd USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
NRF prognózuje, že výdavky na osobu budú počas Veľkej noci v rekordnej sume 195,59 USD. Doterajší rekord výdavkov na osobu bol v roku 2023, a to 192,01 USD. „Spotrebitelia sa stále sústreďujú na oslavy takých sviatkov, ako je Veľká noc, hoci mnohí myslia na ekonomickú neistotu,“ povedal hlavný ekonóm NRF Mark Mathews.
Podľa NRF sa 92 % amerických spotrebiteľov chystá nakupovať sladkosti, ktoré budú hlavnou kategóriou výdavkov. Spotrebitelia majú záujem aj o samotný zážitok z nakupovania vrátane zliav a akcií, poznamenal riaditeľ výskumnej spoločnosti NRF Prosper Insights & Analytics Phil Rist.
Prognóza americkej Národnej federácie maloobchodníkov vyplýva z prieskumu na vzorke 7845 dospelých spotrebiteľov, ktorý uskutočnila v spolupráci s firmou Prosper Insights & Analytics.
(1 EUR = 1,1572 USD)
