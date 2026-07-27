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Americkí manažéri reagujú na pesimizmus investíciami do technológií

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Optimizmus týkajúci sa výhľadu americkej ekonomiky na nasledujúcich šesť mesiacov vyjadrilo len 37 % finančných manažérov, čo je najnižšia hodnota za posledných päť rokov.

Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Dôvera finančných riaditeľov amerických firiem v priaznivý makroekonomický vývoj klesla na historické minimum. Firmy však namiesto plošného škrtania nákladov výrazne investujú do digitálnej transformácie a implementácie umelej inteligencie. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Grant Thornton, podľa ktorej sa tento trend týka aj Európy.

Optimizmus týkajúci sa výhľadu americkej ekonomiky na nasledujúcich šesť mesiacov vyjadrilo len 37 % finančných manažérov, čo je najnižšia hodnota za posledných päť rokov. Náladu firiem podľa prieskumu medzi takmer 240 finančnými manažérmi ovplyvňujú obavy z inflácie, ciel a geopolitickej nestability.

Viac ako 67 % manažérov očakáva, že v budúcom roku ich firmy zvýšia výdavky na informačné technológie a digitálnu transformáciu. Modernizáciu technológií označilo za hlavnú prioritu 48 % firiem, čo je o 13 percentuálnych bodov viac ako v prvom štvrťroku. Umelú inteligenciu už 97 % organizácií aktívne testuje, nasadzuje alebo ju plne integrovala do svojich procesov.

Aj v zložitej situácii preto 68 % manažérov predpokladá, že ich čistý zisk v najbližšom roku vzrastie, a to práve vďaka vyššej efektivite z technologických inovácií.

Podobné výzvy stoja podľa odborníkov Grant Thornton aj pred európskymi firmami. „V Európe, kde firmy bojujú s vysokými cenami energií a nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, sa investície do automatizácie stávajú kľúčovou cestou, ako si udržať konkurencieschopnosť voči ázijským a americkým trhom,“ uviedla spoločnosť.
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