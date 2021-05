Americkí oceliari žiadajú Washington ponechať dovozné clá na oceľ

Washington 19. mája (TASR) - Predstavitelia amerického oceliarskeho priemyslu vyzvali prezidenta Joea Bidena, aby dovozné clá na oceľ a hliník zavedené pred takmer tromi rokmi ponechal v platnosti. Podľa oceliarov by ich zrušenie podkopalo životaschopnosť sektora.



V pondelok (17. 5.) obchodná zástupkyňa USA Katherine Taiová a zástupcovia Európskej únie uzatvorili v súvislosti s clami za oceľ a hliník "šesťmesačné prímerie". Taiová a podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, ktorý je zodpovedný za obchod, sa dohodli na začatí diskusií o nadmernej globálnej kapacite pri výrobe ocele a hliníka, za čím stojí najmä Čína. Brusel zároveň rozhodol, že pozastaví navrhované zvýšenie odvetných ciel, ktoré by od 1. júna zdvojnásobilo až na 50 % clá na americkú whisky, motorky či motorové člny. Riešenie by chceli nájsť do konca roka, zástupcovia EÚ by však boli radi, keby sa clá na európsku oceľ a hliník odstránili ešte skôr.



V liste Bidenovi, ktorý zverejnila agentúra Reuters, však zástupcovia oceliarskeho priemyslu napísali, že clá, ktoré zaviedla administratíva predchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa, boli úspešné a oceliarske firmy v USA mohli aj vďaka nim zrealizovať investície v hodnote 15,7 miliardy USD (12,85 miliardy eur).



"Zrušenie týchto ciel ohrozí životaschopnosť nášho priemyslu," uviedli v liste Bidenovi šéf Amerického inštitútu pre oceľ a železo, šéf Združenia amerických výrobcov ocele, ďalej zástupcovia odborových organizácií v sektore a ďalších skupín. Poukázali na to, že nadmerná kapacita ocele vo svete sa počas pandémie ešte zvýšila a už predchádzajúce ekonomické krízy viedli k zničujúcemu nárastu dovozu ocele z iných štátov na americký trh. Ako dodali, clá zabezpečujú stabilitu potrebnú na investície do budúcej produkcie ocele v USA.



