Americkí predstavitelia rokujú o záchrane First Republic

New York 28. apríla (TASR) - Hodnota akcií americkej banky First Republic v piatok klesla na rekordné minimum po zverejnení správy, že sa stále nedarí nájsť scenár jej záchrany. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Akcie banky so sídlom v San Franciscu najprv vzrástli o 6,6 %, ale potom zamierili nadol a prepadli sa o viac ako 50 % pred tým, ako bolo obchodovanie s nimi zastavené. Dôvodom boli špekulácie, že jej prevzatie regulačnými úradmi je čoraz pravdepodobnejšie, aj keď v hre sú stále aj iné možnosti.



Americkí predstavitelia teraz koordinujú rozhovory o záchrane First Republic, keďže súkromnému sektoru sa napriek snahám nepodarilo dosiahnuť dohodu. Uviedli to tri zdroje oboznámené so situáciou. Stretnutia organizujú Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov (FDIC), ministerstvo financií a Federálny rezervný systém (Fed), uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje.



Ale niektoré z najväčších amerických bánk, ktoré už prispeli 30 miliardami USD (27,32 miliardy eur) vo vkladoch na podporu First Republic, sa zdráhajú viac sa angažovať a vyhadzovať ďalšie peniaze.



Podľa CNBC sa pozornosť presúva na prevzatie banky. Niektoré z bánk zapojených do predchádzajúcej záchrany sú za to, aby banku prevzala spoločnosť FDIC a predala ju, uviedla agentúra Bloomberg. Takéto uznesenie by podľa nich bolo čistejšie, aj keď banky prídu o nejaké peniaze. Ale je to výsledok, ktorému by sa FDIC radšej vyhla pre zásah do vlastného fondu na poistenie vkladov.



Oba scenáre sú pre súčasných akcionárov nebezpečné. Podľa analytikov existujúce akcie majú už len malú alebo žiadnu hodnotu bez ohľadu na to, či banku zachránia noví vlastníci alebo sa dostane do nútenej správy.



First Republic je pod tlakom už od kolapsu Silicon Valley Bank minulý mesiac, čo vyvolalo obavy o zdravie ostatných regionálnych bánk v USA. Bohatí klienti si totiž začali z nej vyberať vklady. Vedenie banky v správe o zisku zo začiatku tohto týždňa zdôraznilo, že banka má dostatok hotovostných rezerv.



(1 EUR = 1,0981 USD)