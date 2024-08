Americkí predstavitelia vycestujú do Číny na rokovania o ekonomike

Washington 12. augusta (TASR) - Americká vláda v pondelok oznámila, že tento týždeň pošle do Číny delegáciu z ministerstva financií a finančného sektora na pracovné rokovania. Cieľom je udržať vzťahy medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami stabilné napriek napätiu vo vzájomnom obchode. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Pôjde o rozhovory v rámci finančnej pracovnej skupiny, ktorá vznikla minulý rok, spolu s ekonomickou pracovnou skupinou, ktorá je priamo podriadená ministerke financií Janet Yellenovej a čínskemu vicepremiérovi Che Li-fengovi.



Na stretnutí v Šanghaji sa bude diskutovať o finančnej stabilite, cezhraničných údajoch, ako aj o boji proti fentanylu. Stretnutia pracovnej skupiny sa uskutočnia vo štvrtok a piatok (15. a 16. 8.), pričom delegáciu USA povedie Brent Neiman z ministerstva financií. K úradníkom ministerstva sa pridajú predstavitelia Federálneho rezervného systému a Komisie pre cenné papiere a burzu. Za čínsku stranu povedie pracovnú skupinu zástupca guvernéra Čínskej ľudovej banky Süan Čchang-neng.



Podľa Neimana cieľom americkej delegácie je, aby toto stretnutie zahŕňalo rozhovory o finančnej stabilite, otázkach súvisiacich s cezhraničnými údajmi, pôžičkami a platbami a krokmi, ktoré je možné podniknúť na zlepšenie komunikácie v prípade finančného stresu.



Americkí úradníci chcú diskutovať aj o možných revíziách čínskeho zákona proti praniu špinavých peňazí. Pôjde o piate stretnutie spoločnej finančnej pracovnej skupiny a druhé, ktoré sa uskutoční v Číne.



Cesta do Šanghaja tento týždeň prichádza po rokovaniach ministerky Yellenovej v Pekingu a Kuang-čou s vysokými čínskymi predstaviteľmi, na ktorých dôrazne varovala pred rizikami nadmernej čínskej priemyselnej kapacity. Tento problém však čínski predstavitelia odsunuli.



Bidenova administratíva sa snaží zabrániť tiež dovozu chemických prekurzorov používaných na výrobu drogy fentanyl do USA. V tomto bode sa podarilo dosiahnuť určitý úspech, keďže Peking uskutočnil prvý zásah proti výrobcom chemických prekurzorov drogy, ktorá stojí za epidémiou závislosti v USA.