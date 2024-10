New York 4. októbra (TASR) - Americkí prístavní robotníci sa vrátia do práce po trojdňovom štrajku, ktorý zastavil lodnú dopravu na východnom pobreží USA a na pobreží Mexického zálivu. Odbory a prevádzkovatelia prístavov dosiahli predbežnú dohodu o mzdách a predĺžili súčasnú zmluvu do 15. januára 2025. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Odborový zväz International Longshoremen's Association (ILA) a skupina zamestnávateľov Námorná aliancia Spojených štátov (United States Maritime Alliance, USMX), ktorá zastupuje lodné spoločnosti a prevádzkovateľov terminálov, dosiahli vo štvrtok (3. 10.) predbežnú dohodu o zvýšení miezd o približne 62 % počas šiestich rokov, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Odborový zväz sa snažil o ich zvýšenie o 77 %, zatiaľ čo skupina zamestnávateľov ponúkla nárast o takmer 50 %.



Obe strany vo vyhlásení uviedli tiež, že predĺžia svoju rámcovú zmluvu do 15. januára 2025, aby sa mohli vrátiť k rokovaciemu stolu a prerokovať všetky nevyriešené otázky.



"S okamžitou platnosťou sa zastavia všetky súčasné akcie a obnoví sa všetka práca, na ktorú sa vzťahuje rámcová zmluva," uvádza sa vo vyhlásení.



Najmenej 45 kontajnerových plavidiel, ktoré sa nepodarilo vyložiť pred začiatkom štrajku, muselo zakotviť mimo zasiahnutých prístavov.



Do štrajku ILA sa zapojilo 45.000 robotníkov z 36 prístavov, od Maine po Texas, cez ktoré prechádza široká škála tovarov aj kľúčových komponentov. Išlo o prvú takúto masovú akciu od roku 1977.



Ekonómovia uviedli, že zatvorenie prístavov spočiatku nezvýši spotrebiteľské ceny, pretože spoločnosti v predchádzajúcich mesiacoch zrýchlili dodávky kľúčového tovaru. Dlhšie prerušenie by sa však nakoniec prefiltrovalo do cien, pričom ceny potravín by pravdepodobne zareagovali ako prvé.



Administratíva prezidenta USA Joea Bidena vyvíjala tlak na zamestnávateľov, aby zvýšili svoju platovú ponuku a zabezpečili dosiahnutie dohody. Poukázala pritom na mimoriadne zisky lodného priemyslu od pandémie ochorenia COVID-19.