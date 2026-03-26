Americkí senátori chcú zakázať čínske humanoidné roboty
Takéto roboty predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť, pretože by mohli byť použité na zber údajov, ktoré by sa posielali späť do Číny, argumentujú.
Autor TASR
San Francisco 26. marca (TASR) - Dvaja senátori sa chystajú predložiť v hornej komore amerického Kongresu návrh zákona, ktorý by zakázal vláde nakupovať alebo prevádzkovať humanoidné roboty vyrobené čínskymi firmami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tom Cotton z Arkansasu, tretí najvplyvnejší republikán v Senáte, spolu s Chuckom Schumerom, zástupcom štátu New York a lídrom demokratov v parlamentnej komore, sa vo svojom návrhu zameriavajú na bezpilotné pozemné vozidlá vyrobené protivníkmi Spojených štátov, ako je Čína. Iniciatíva prichádza v čase, keď čínske firmy súťažia s americkými konkurentmi, ako je Tesla, o získanie objednávok na humanoidné roboty, ktoré môžu nahradiť ľudí pri rôznych úlohách, od nebezpečnej výroby v priemysle až po domáce práce.
Takéto roboty predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť, pretože by mohli byť použité na zber údajov, ktoré by sa posielali späť do Číny, alebo by mohli byť diaľkovo ovládané z tejto krajiny, argumentujú predkladatelia návrhu. Čínske firmy s podporou tamojšej komunistickej strany „postupujú podľa svojho osvedčeného scenára - tentoraz v oblasti robotiky - a snažia sa zaplaviť americký trh svojou technológiou, čo predstavuje reálne bezpečnostné riziká a hrozby pre súkromie Američanov, ako aj pre americký výskum a priemysel“, vyhlásil Schumer.
