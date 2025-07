Americkí spotrebitelia plánujú toto leto šetriť pre obavy z ciel

Washington 12. júla (TASR) - Americkí spotrebitelia plánujú toto leto šetriť. Dôvodom sú obavy z ciel, ktoré by mohli zaťažiť ich výdavky. Ukázali to výsledky prieskumu portálu Yahoo Finance, ktoré prevzala TASR.



Američania si dvakrát rozmyslia, či toto leto niekam pocestujú, najedia sa v reštauráciách alebo budú míňať na nákupy tzv. nepodstatných položiek. Prevažná väčšina spotrebiteľov sa obáva o svoje osobné financie. Dôvodom je neistota ohľadom ciel a nejasný výhľad pre americkú ekonomiku.



Podľa nového prieskumu Yahoo Finance/Marist, ktorý bol zverejnený tento týždeň, približne 80 % opýtaných Američanov vyjadrilo určitú mieru obáv z vplyvu ciel prezidenta Donalda Trumpa na ich osobné financie. A tieto obavy menia ich prístup k výdavkom.



Spotrebitelia v USA plánujú najviac znížiť výdavky, na zábavu, oblečenie, technológie, nábytok a spotrebiče. Nasleduje obmedzenie výdavkov na hračky a hry, kozmetické a wellness produkty, ako aj na nákupy potravín a domácich potrieb.



Prieskum sa uskutočnil predtým, ako Trump minulý týždeň dosiahol dohodu s Vietnamom, ktorá ponechala clo vo výške 20 % na všetok tovar posielaný do USA a 40 % na tovar, ktorý podlieha prekládke.



Zakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Coresight Research Deborah Weinswigová pre Yahoo Finance uviedla, že aj keď spotrebitelia zatiaľ „nemusia nevyhnutne“ pociťovať vplyv ciel na svoje peňaženky, „rozhodne sa obmedzujú vo výdavkoch“.



Tieto zmeny sa začínajú prejavovať v ekonomických údajoch. Maloobchodné tržby v USA v máji klesli o 0,9 %, čo bolo viac, ako predpovedali ekonómovia. Výdavky v obchodoch s potravinami sa pritom znížili o 0,8 % oproti predchádzajúcemu mesiacu, zatiaľ čo v reštauráciách a baroch došlo v máji k poklesu výdavkov o 0,9 %. Predaj stavebných materiálov, ktorý odráža investície do bývania, klesol o 2,7 %.



Viac ako polovica respondentov v prieskume Yahoo Finance/Marist očakáva, že clá negatívne ovplyvnia celkovú ekonomiku. Za najväčší problém označili infláciu (42 %), nasledovali clá (22 %) a náklady na bývanie (13 %).



Tento názor sa prejavil aj v prieskume spotrebiteľskej dôvery spoločnosti Conference Board za jún. Dôvera domácností v USA, kľúčový ukazovateľ toho, ako spotrebitelia vnímajú celkovú ekonomiku, klesla v júni o 5,4 bázického bodu na 93 z 98,4 bodu v máji pre obavy z vplyvu ciel na ceny a ekonomiku.