Americkí spotrebitelia urýchlili nákupy elektroniky pred vplyvom ciel

Arlington 12. apríla (TASR) - Americkí spotrebitelia v rámci prípravy na vysoké clá prezidenta Donalda Trumpa na dovážané produkty urýchlili nákupy nových smartfónov a ďalších produktov, kým zdražejú. Mnohé domácnosti takisto potvrdili, že sledujú svoje výdavky pozornejšie ako predtým. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Prezident Trump tento týždeň zaviedol recipročné clá pre obchodných partnerov USA. Tie vzápätí v stredu (9. 4.) odložil o 90 dní pre väčšinu krajín s výnimkou Číny, ktorej clá, naopak, ešte zvýšil až na 145 %.



Dôchodkyňa, ktorá nechcela byť menovaná, pre agentúru AFP uviedla, že v predchádzajúcich týždňoch začala preventívne znižovať svoje výdavky.



„Ceny vecí sa budú neustále zvyšovať a my potrebujeme peniaze na nákup potravín na budúci týždeň alebo týždeň potom,“ povedala.



Spojené štáty vstúpili do ďalšej veľkej colnej vojny s Čínou. Nové vysoké clá sa dotknú nielen elektroniky vyrobenej v Číne, ale aj ďalších bežných položiek, od oblečenia a obuvi cez hračky a iné tovary.



Aj stredná trieda, ktorá sa dokáže vyrovnať so zvýšením cien, mení svoje spotrebiteľské návyky, keďže očakáva, že ceny pôjdu hore.



„Kúpili sme si auto len z dôvodu ciel,“ povedala Elisabeth Bradleyová, riaditeľka nemenovanej firmy. Dodala, že jej nové elektrické Volvo bude po zavedení ciel stáť viac peňazí.



Americké domácnosti s nižšími príjmami, ktoré tvrdo zasiahla vysoká inflácia po pandémii ochorenia COVID-19, už znižujú výdavky, keďže ich rozpočty sú čoraz napätejšie. Hoci sa inflácia zmiernila, ceny zostali vysoké, len stúpali pomalšie.



Niektorí spotrebitelia však povedali agentúre AFP, že sa veľmi neobávajú prudkého nárastu cien tovaru každodennej potreby.



„Neverím, že budem svedkom toho, že ceny potravín budú až tak stúpať,“ povedal pre agentúru AFP Jean Brown. „Ceny sa postupom času menia. Musíte len upraviť svoj rozpočet,“ dodal.