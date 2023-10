Americký akciový trh sa v uplynulom týždni výrazne oslabil

New York 21. októbra (TASR) - Wall Street v piatok (20. 10.) klesla a výrazne sa oslabila aj za celý uplynulý týždeň. Hlavným dôvodom bol nárast výnosov vlády USA, keď výnosy 10-ročných dlhopisov vyskočili nad 5 % prvýkrát od roku 2007.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok stratil 286,89 bodu alebo 0,86 % a uzavrel na 33.127,28 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,26 % na 4224,16 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,53 % na 12.983,81 bodu.



Výnosy 10-ročných amerických dlhopisov sa vo štvrtok (19. 10.) dostali nad 5 % prvýkrát od júla 2007. V piatok potom mierne klesli.



Počas celého týždňa mali na akciový trh v USA negatívny vplyv obavy z vyšších úrokových sadzieb. S&P 500 si za celý uplynulý týždeň pohoršil o 2,4 %, Dow Jones o 1,6 %. Nasdaq Composite padol o 3,2 % a zaznamenal druhú týždňovú stratu za sebou.



"Akciový trh sleduje vývoj na trhu s dlhopismi a nepáči sa mu, čo tam vidí," uviedol hlavný investičný riaditeľ spoločnosti CIBC Private Wealth Management David Donabedian. "Výnosy rastú, a to aj napriek relatívne dobrým správam týkajúcich sa vývoja inflácie. To je hlavný dôvod oslabenia akciového trhu."



Na najvyššiu úroveň od júla 2007 sa dostali aj výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov. Úročenie 30-ročných hypoték stúplo tento týždeň na 8 %. Na tejto úrovni sa pohybovalo naposledy v roku 2000.



Tento vývoj má negatívny vplyv na akcie regionálnych bánk, ktoré sa výrazne oslabili. Vyššie úroky totiž vyvolali obavy z expozície sektora voči vládnym cenným papierom, ktorých hodnota klesá. Akcie Regions Financial sa po slabých výsledkoch prepadli o viac ako 12 %. ETF sledujúci index regionálnych bánk SPDR S&P Regional Banking ETF stratil 4 %.



Akcie Nvidie, ktorá je pozorne sledovanou spoločnosťou v oblasti umelej inteligencie, zaznamenali so stratou takmer 9 % najhorší týždeň od septembra 2022. Negatívny vplyv na akcie výrobcov čipov malo oznámenie amerického ministerstva obchodu, ktoré chce obmedziť vývoz pokročilých čipov umelej inteligencie do Číny.



Akcie Tesly majú za sebou najhorší týždeň od decembra 2022, keď padli o viac ako 15 %. Dôvodom boli slabé hospodárske výsledky, ktoré sklamali očakávania Wall Street.