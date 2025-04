Americký akciový trh v úvode obchodovania výrazne strácal

New York 3. apríla (TASR) - Po oznámení nových amerických ciel z predchádzajúceho večera začala akciová burza v New Yorku štvrtkové obchodovanie so značnými stratami. Priemyselný index Dow Jones v prvých minútach oslabil o 2,65 % na 41.107,82 bodu a širší index S&P 500 o 3,25 % na 5486,84 bodu. Predtým prudko klesli ceny akcií v Ázii a v Európe. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Technologický index Nasdaq strácal 4,35 % a užší index Nasdaq-100, ktorý zahŕňa najdôležitejšie technologické spoločnosti v Spojených štátoch, si odpisoval 3,87 %. Akciové trhy v Európe už boli pod značným tlakom v dôsledku obáv z novo zavedených obchodných bariér. Mimoriadne zasiahnuté boli bankové akcie.



Spojené štáty s účinnosťou od 5. apríla zavedú plošné clo vo výške 10 % na dovoz zo všetkých krajín. Okrem toho americký prezident Donald Trump oznámil mechanizmus recipročných ciel, ktorý stanovuje ešte vyššie clá pre mnohé krajiny. Pre Európsku úniu to znamená, že vývoz z jej členských štátov do USA bude podliehať 20-percentnému clu.