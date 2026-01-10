< sekcia Ekonomika
Americký akciový trh v závere týždňa lámal rekordy
Index S&P 500 vzrástol o 0,6 % na svoje nové historické maximum 6966,28 bodu.
Autor TASR
New York 10. januára (TASR) - Americký akciový trh v piatok (9. 1.) stúpol na nové maximá. Posilnil sa napriek tomu, že správa o zmiešanom vývoji na trhu práce USA by mohla oddialiť ďalšie zníženie úrokov Federálneho rezervného systému (Fed), ale nezabuchla pred ním dvere. Americké ministerstvo práce uviedlo, že zamestnávatelia v decembri prijali menej pracovníkov, ako očakávali ekonómovia, ale miera nezamestnanosti sa znížila. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ďalšia piatková správa ukázala, že nálada amerických spotrebiteľov sa zlepšila a inflačné očakávania klesli. To by Fedu mohlo poskytnúť väčšiu slobodu pri znižovaní úrokových sadzieb.
Index S&P 500 vzrástol o 0,6 % na svoje nové historické maximum 6966,28 bodu. Priemyselný index Dow Jones si pripísal 0,5 % a uzavrel na rekordnej hodnote 49.504,07 bodu. Technologický Nasdaq vzrástol o 0,8 % na 23.671,35 bodu.
Akcie energetickej spoločnosti Vistra zdraželi o 10,5 % po podpísaní 20-ročnej zmluvy o dodávke elektriny z jej troch jadrových elektrární spoločnosti Meta Platforms. Veľké technologické firmy totiž podpisujú sériu takýchto dohôd, aby zabezpečili dodávky elektriny pre dátové centrá, ktoré poháňajú ich smerovanie k technológiám umelej inteligencie.
Firmy podnikajúce v oblasti stavebníctva vzrástli v reakcii na to, že prezident USA Donald Trump ohlásil plán zníženia úrokov z hypotekárnych úverov prostredníctvom nákupov hypotekárnych dlhopisov. Spoločnosť Builders FirstSource, ktorá je dodávateľom stavebných materiálov, zdražela o 12 %. Stavebná spoločnosť Lennar sa posilnila o 8,9 % a firma D. R. Horton vzrástla o 7,8 %.
