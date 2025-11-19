< sekcia Ekonomika
Americký diskontný reťazec Target zaznamenal pokles tržieb aj zisku
Reťazec už päť štvrťrokov po sebe vykazuje pokles porovnateľných tržieb.
Autor TASR
Minneapolis 19. novembra (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal za 3. štvrťrok obchodného roka 2025/2026 pokles tržieb aj zisku, keďže americkí spotrebitelia vo finančnej tiesni znížili diskrečné výdavky. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca októbra 2025 znížil na 689 miliónov USD (594,48 milióna eur) z 854 miliónov USD v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk bez jednorazových položiek a po prepočítaní na akciu dosiahol 1,78 USD. Analytici v priemere odhadovali, že spoločnosť zarobí 1,71 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku klesli o 1,6 % na 25,27 miliardy USD. Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok vrátane online predaja sa v 3. štvrťroku znížili o 2,7 %.
Reťazec už päť štvrťrokov po sebe vykazuje pokles porovnateľných tržieb. Pristúpil preto k reštrukturalizácii. Minulý mesiac zrušil 1800 pracovných miest v snahe znížiť náklady a zefektívniť prevádzku po rokoch zaostávania za konkurentmi Walmart a Amazon. Plánuje tiež investovať do nových predajní a rekonštrukcie už exitujúcich, aby podporil rast tržieb, ako aj do zlepšenia svojho digitálneho podnikania.
Dlhá odstávka americkej vlády, pre ktorú sa oneskorilo vyplácanie miezd federálnym zamestnancom a potravinová pomoc, ako aj stále vysoká inflácia v USA a obavy z ciel nútia spotrebiteľov hľadať lacnejšie potraviny a obmedzovať nepodstatné výdavky.
(1 EUR = 1,159 USD)
Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca októbra 2025 znížil na 689 miliónov USD (594,48 milióna eur) z 854 miliónov USD v rovnakom období minulého roka. Upravený zisk bez jednorazových položiek a po prepočítaní na akciu dosiahol 1,78 USD. Analytici v priemere odhadovali, že spoločnosť zarobí 1,71 USD na akciu.
Tržby spoločnosti v 3. štvrťroku klesli o 1,6 % na 25,27 miliardy USD. Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok vrátane online predaja sa v 3. štvrťroku znížili o 2,7 %.
Reťazec už päť štvrťrokov po sebe vykazuje pokles porovnateľných tržieb. Pristúpil preto k reštrukturalizácii. Minulý mesiac zrušil 1800 pracovných miest v snahe znížiť náklady a zefektívniť prevádzku po rokoch zaostávania za konkurentmi Walmart a Amazon. Plánuje tiež investovať do nových predajní a rekonštrukcie už exitujúcich, aby podporil rast tržieb, ako aj do zlepšenia svojho digitálneho podnikania.
Dlhá odstávka americkej vlády, pre ktorú sa oneskorilo vyplácanie miezd federálnym zamestnancom a potravinová pomoc, ako aj stále vysoká inflácia v USA a obavy z ciel nútia spotrebiteľov hľadať lacnejšie potraviny a obmedzovať nepodstatné výdavky.
(1 EUR = 1,159 USD)