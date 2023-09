New York 10. septembra (TASR) - Americký dolár má za sebou ôsmy ziskový týždeň po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dolárový index, ktorý vyjadruje hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, zaznamenal ôsmy ziskový týždeň po sebe. To je jeho najdlhšia rastová séria od roku 2014, ktorá tiež signalizuje, že ekonomika USA stále zostáva odolná a výrazne ju zatiaľ nezasiahlo ani prudké zvýšenie úrokových sadzieb.



V piatok (8. 9.) dolárový index takmer stagnoval na úrovni 105,08 bodu. Euro sa voči doláru na konci týždňa mierne oslabilo. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok popoludní referenčný kurz eura na 1,0704 (vo štvrtok: 1,0710) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9342 (0,9337) eura.



Naopak, čínsky pevninský jüan ukončil piatkové obchodovanie na najslabšej úrovni od roku 2007. Hlavným dôvodom jeho poklesu sú obavy týkajúce sa ochladzovania čínskej ekonomiky.



Silné ekonomické údaje z USA podporujú očakávania, že aj keby americká centrálna banka (Fed) v septembri úrokové sadzby nezmenila, zrejme zostanú na vysokej úrovni dlhšie, ako sa predpokladalo.



Investori teraz čakajú na údaje o augustovom vývoji indexu spotrebiteľských cien v USA, ktoré budú zverejnené v stredu (13. 9.), najmä vzhľadom na rastúce ceny ropy.



"Dolár sa posilnil vďaka očividne lepším údajom z USA, čo naznačuje, že Fed možno do konca roka ešte raz zvýši sadzby," uviedol hlavný globálny stratég firmy LPL Financial Quincy Krosby.



Zisky dolára spôsobili, že japonskí politici, ktorým sa čoraz viac nepáči prepad jenu, pritvrdili svoju rétoriku. Tajomník ministerstva financií pre medzinárodné záležitosti Masato Kanda vyhlásil, že vláda nevylučuje žiadne intervencie, aby zastavila "špekulatívne pohyby" domácej meny.



Výnosy amerických štátnych dlhopisov s dlhšou dobou splatnosti na konci týždňa mierne klesli. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov sa v piatok znížili o 1 bázický bod na 4,256 %. Za celý týždeň však stúpli približne o 9 bázických bodov.