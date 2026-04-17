Americký dolár pokračuje v oslabovaní
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu mien, v piatok klesol o 0,49 % na 97,73 bodu.
Autor TASR
New York/Frankfurt nad Mohanom 17. apríla (TASR) - Americký dolár sa v piatok oslabil a zrejme zaznamená druhý týždenný pokles po sebe. Jeho straty sa prehĺbili po tom, čo Irán oznámil, že Hormuzský prieliv je otvorený. To zvýšilo nádej, že konflikt na Blízkom východe sa blíži ku koncu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu mien, v piatok klesol o 0,49 % na 97,73 bodu. Predtým padol až na 97,632 bodu. To bolo najmenej od 27. februára, čo bolo ešte pred začiatkom konfliktu na Blízkom východe. Počas tohto týždňa dolárový index stratil 1 %, pričom za uplynulé dva týždne padol približne o 2,5 %, čo je jeho najprudší dvojtýždňový pokles za uplynulý rok.
Euro sa v piatok posilnilo o 0,48 % na 1,1838 USD, keď predtým sa dostalo až na 1,1848 USD. Spoločná európska mena sa tento týždeň posilnila o 2,7 %, čo predstavuje jej najvýraznejší týždenný percentuálny nárast za uplynulý rok.
Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný kurz spoločnej meny na 1,1797 (vo štvrtok: 1,1782) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8476 (0,8487) eura.
Ceny ropy sa v piatok prudko prepadli, čo podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) v decembri bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky.
