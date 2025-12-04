< sekcia Ekonomika
Americký dolár sa oslabuje, trh očakáva, že Fed zníži sadzby
Investori tiež zvažujú, čo by znamenalo, ak by sa po skončení funkčného obdobia šéfa Fedu Jeromea Powella v máji 2026 stal jeho nástupcom ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett.
Autor TASR
Singapur 4. decembra (TASR) - Americký dolár sa vo štvrtok oslabil. Dôvodom sú očakávania, že americká centrálna banka (Fed) na budúci týždeň opäť uvoľní menovú politiku. Euro sa voči doláru pohybuje v blízkosti 7-týždňového maxima. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Investori tiež zvažujú, čo by znamenalo, ak by sa po skončení funkčného obdobia šéfa Fedu Jeromea Powella v máji 2026 stal jeho nástupcom ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. Očakáva sa, že Hassett bude presadzovať ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil, že svojho kandidáta na nástupcu Powella predstaví na začiatku budúceho roka. Podľa analytikov by vymenovanie Hassetta mohlo vyvolať tlak na dolár. Dlhopisoví investori sa obávajú, že Hassett by mohol agresívne znižovať úrokové sadzby, aby vyhovel Trumpovi.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči šiestim dôležitým svetovým menám, sa vo štvrtok ráno nachádzal na úrovni 98,919 bodu, teda v blízkosti takmer päťtýždňového minima. Od začiatku roka klesol takmer o 9 %.
Euro sa oslabilo o 0,12 % na 1,1657 USD, ale zostáva v blízkosti najvyššej úrovne od 17. októbra, ktorú dosiahlo v stredu (3. 12.). Spoločná európska mena sa tento rok posilnila o viac ako 12 % a smeruje k najväčšiemu ročnému zisku od roku 2017. Euro ťaží predovšetkým zo slabého dolára.
Kurz japonského jenu sa nachádzal na 155,47 JPY/USD. Pomaly sa vzďaľuje od 10-mesačného minima, ktoré dosiahol minulý mesiac, keď sa zmiernili obavy z intervencie vlády. Trhy teraz očakávajú, že japonská centrálna banka (BoJ) v decembri zvýši úrokové sadzby.
Investori tiež zvažujú, čo by znamenalo, ak by sa po skončení funkčného obdobia šéfa Fedu Jeromea Powella v máji 2026 stal jeho nástupcom ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. Očakáva sa, že Hassett bude presadzovať ďalšie zníženie úrokových sadzieb.
Americký prezident Donald Trump tento týždeň oznámil, že svojho kandidáta na nástupcu Powella predstaví na začiatku budúceho roka. Podľa analytikov by vymenovanie Hassetta mohlo vyvolať tlak na dolár. Dlhopisoví investori sa obávajú, že Hassett by mohol agresívne znižovať úrokové sadzby, aby vyhovel Trumpovi.
Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči šiestim dôležitým svetovým menám, sa vo štvrtok ráno nachádzal na úrovni 98,919 bodu, teda v blízkosti takmer päťtýždňového minima. Od začiatku roka klesol takmer o 9 %.
Euro sa oslabilo o 0,12 % na 1,1657 USD, ale zostáva v blízkosti najvyššej úrovne od 17. októbra, ktorú dosiahlo v stredu (3. 12.). Spoločná európska mena sa tento rok posilnila o viac ako 12 % a smeruje k najväčšiemu ročnému zisku od roku 2017. Euro ťaží predovšetkým zo slabého dolára.
Kurz japonského jenu sa nachádzal na 155,47 JPY/USD. Pomaly sa vzďaľuje od 10-mesačného minima, ktoré dosiahol minulý mesiac, keď sa zmiernili obavy z intervencie vlády. Trhy teraz očakávajú, že japonská centrálna banka (BoJ) v decembri zvýši úrokové sadzby.