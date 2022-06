Americký sektor služieb rástol v máji najslabšie za viac než rok

Washington 4. júna (TASR) - Americký sektor služieb rástol aj v minulom mesiaci, tempo rastu však bolo najslabšie za viac než rok. Informoval o tom v piatok server RTTNews, ktorý zverejnil údaje Inštitútu pre riadenie zásob (ISM).



Index nákupných manažérov ISM pre dominantný americký sektor služieb dosiahol v máji 55,9 bodu po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenal 57,1 bodu. Index naďalej zotrval nad 50-percentnou hranicou oddeľujúcou rast od poklesu, čo znamená, že aktivita v sektore služieb naďalej rástla. Bolo to však najslabšie tempo rastu od februára 2021. V danom mesiaci dosiahol index rovnakú hodnotu 55,9 bodu.



Vývoj v sektore zaostal aj za očakávaniami ekonómov. Tí so spomalením rastu aktivity počítali; očakávali však, že index klesne iba na 56,4 bodu.



Pod horší než očakávaný vývoj v americkom sektore služieb sa do veľkej miery podpísalo výrazné spomalenie rastu podnikateľskej aktivity. Príslušný čiastkový index dosiahol v máji 54,5 bodu oproti aprílovej hodnote 59,1 bodu.