Americký Fed začal dvojdňové zasadnutie, očakáva sa redukcia sadzieb

Washington 17. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) začala v utorok dvojdňové zasadnutie a odhaduje sa, že po jeho skončení oznámi zníženie kľúčovej úrokovej sadzby, prvé od marca 2020. Očakávania redukcie sadzby podporuje vývoj inflácie, ktorá v auguste zaznamenala najnižšiu úroveň za 3,5 roka. Informovala o tom agentúra AFP.



Analytici očakávajú, že predstavitelia Fedu budú diskutovať o dvoch možnostiach redukcie sadzieb - miernejšom na úrovni 25 bázických bodov a výraznejšom o 50 bázických bodov. Vzhľadom na infláciu, ktorá v auguste dosiahla 2,5 %. To je najnižšia úroveň od februára 2021 a priblíženie sa k inflačnému cieľu Fedu na úrovni 2 %.



Akákoľvek redukcia podporí spotrebiteľský dopyt, ktorý zatiaľ ovplyvňujú úrokové sadzby na najvyššej úrovni za posledných 23 rokov. Výraznejší rozsah redukcie by síce viac zredukoval náklady na pôžičky, na druhej strane by však predstavoval riziko opätovného zrýchlenia inflácie. To Fed podľa hlavnej ekonómky KPMG Diane Swonkovej nebude podporovať. "Predstavitelia Fedu budú určite diskutovať aj o výraznejšom znížení úrokových sadzieb, Jerome Powell však pravdepodobne nebude mať dosť hlasov na takýto rozsah redukcie," uviedla Swonková.



Dodala však, že v KPMG stále počítajú s poklesom úrokových sadzieb do konca roka o celý percentuálny bod. To znamená, že na jednom zo zasadnutí, podľa všetkého v novembri alebo decembri, k výraznejšej redukcii dôjde.