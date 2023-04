Americký index Dow Jones má za sebou najlepší mesiac od januára

New York 29. apríla (TASR) - Kľúčový americký index Dow Jones Industrial si v piatok (28. 4.) polepšil o viac než 250 bodov a má za sebou najlepší mesiac od januára.



Akcie na konci týždňa podporil pokles výnosov dlhopisov vlády USA, rovnako ako aj nové údaje o inflácii, ktoré potvrdili, že rast cien sa spomaľuje. To zvýšilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) na budúci týždeň zdvihne sadzby a potom preruší svoj cyklus sprísňovania menovej politiky.



Dow Jones si v piatok pripísal 272 bodov alebo 0,80 % a uzavrel na 34.098,16 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,83 % na 4169,48 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,69 % na 12.226,58 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy ukončili apríl so ziskom. Dow Jones sa zvýšil o 2,5 % a zaznamenal najlepší mesiac od januára. S&P 500 má za sebou druhý mesačný nárast po sebe, keď sa posilnil 1,5 %. Polepšil si aj Nasdaq Composite, ktorý si pripísal len mierny zisk.



Za uplynulý týždeň Nasdaq vzrástol o 1,3 %, keď ho podporili dobré výsledky veľkých technologických koncernov. Dow Jones aj S&P 500 za týždeň stúpli približne o 0,9 %.



Zatiaľ niečo viac než polovica firiem kótovaných na indexe S&P 500 preložila výsledky za uplynulý kvartál, pričom 80 % z nich prekonalo očakávania trhu.