Americký investor chce kúpiť plynovod Severný prúd 2

Washington 22. novembra (TASR) - Americký investor Stephen Lynch požiadal americkú vládu o povolenie na kúpu plynovodu Severný prúd 2. Vlastníctvo plynovodu by podľa neho dalo USA a Európanom do rúk potrebné páky proti Rusku a zabezpečilo aj kontrolu nad dodávkami energie v Európe. Informovali o tom denník Wall Street Journal (WSJ) a agentúra DPA.



Lynch, ktorý dve dekády pôsobil v Moskve a v prezidentskej kampani štedro podporil Donalda Trumpa, uviedol, že požiadal vládu USA o súhlas s podaním ponuky na akvizíciu plynovodu Severný prúd 2 v prípade, že pôjde v rámci švajčiarskeho konkurzného konania do dražby. Washington musí schváliť rokovania s firmami, ktoré sú na sankčnom zozname USA. Prevádzkovateľom plynovodu Severný prúd 2 je dcérska firma ruského Gazpromu Nord Stream 2 AG so sídlom vo Švajčiarsku.



Lynch pre WSJ povedal, že americké vlastníctvo plynovodu posilní pozíciu USA pri vyjedávaniach s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine a bude slúžiť aj dlhodobým záujmom Spojených štátov. "Toto je mimoriadna možnosť pre Američanov a Európanov získať kontrolu nad dodávkami energií v Európe do skončenia éry fosílnych palív," dodal Lynch.



Plynovod bol poškodený v septembri 2022, keď na ňom aj plynovode Severný prúd 1 došlo k sabotáži. WSJ v tom čase informoval, že za sabotážou sú Ukrajinci. Zatiaľ čo plynovod Severný prúd 1 pred poškodením prepravoval plyn z Ruska po dne Baltského mora do Nemecka, Severný prúd 2 sprevádzkovaný byť nestihol. Dôvodom bol útok Ruska na Ukrajinu a sankcie západných štátov. Aj po sabotáži je však stále čiastočne funkčný, keďže výbuch poškodil iba jedno z dvoch potrubí plynovodu.