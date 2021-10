Americký investor spustí výrobu v Partizánskom budúci rok v apríli

Partizánske 21. októbra (TASR) - Americký výrobca chirurgických setov rozšíri vnútorné priestory svojho nového závodu, ktorý buduje v partizánskom priemyselnom parku v Malých Bieliciach, o polovicu. V nadväznosti na toto rozhodnutie posunie termín kolaudácie i začiatok výroby. Informoval o tom primátor mesta Jozef Božik.



"Americká spoločnosť Medline pokračuje v budovaní svojho závodu. Vzhľadom na rozhodnutie zväčšenia vnútorných výrobných priestorov o 50 % sa kolaudácia presúva na koniec roka a avizované spustenie výroby na apríl budúceho roka," spresnil Božik.



Spoločnosť presunie do Partizánskeho výrobu z Bánoviec nad Bebravou, kde doposiaľ pôsobí. Do projektu investuje približne 26 miliónov eur, vytvoriť chce ďalších 300 pracovných miest, ktoré doplnia súčasných 200. S náborom zamestnancov začala ešte v lete tohto roka. Investor plánuje v meste v budúcnosti postaviť i distribučné centrum, rovnako nevylúčil, že sa v budúcnosti zameria i na výskum a vývoj.



Firma sa na Slovensku zameriava na výrobu jednorazových sterilných chirurgických setov, ktoré dodáva do nemocníc. Výstavbou nového závodu sleduje rozšírenie trhu v strednej Európe.



Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v okrese Partizánske bola v septembri na úrovni 4,34 %.