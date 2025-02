Americký koncern PepsiCo zvýšil zisk vo 4. kvartáli o takmer pätinu

Purchase 4. februára (TASR) - Americká nápojová spoločnosť PepsiCo oznámila za 4. kvartál minulého roka rast zisku o takmer pätinu, pričom upravený zisk prekonal očakávania trhov. Tržby zaznamenali pokles, bol však minimálny, navyše, tržby na organickej báze sa zvýšili. Informovali o tom agentúra AP a portál RTTNews.



Koncern Pepsico uviedol, že jeho čistý zisk dosiahol vo 4. kvartáli 1,52 miliardy USD (1,48 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 17 %.



Zisk upravený o jednorazové položky dosiahol 2,69 miliardy USD a na akciu 1,96 USD. Pred rokom to bolo 2,46 miliardy USD alebo 1,78 USD/akcia. Výsledky boli zároveň lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 1,94 USD.



Naopak, tržby klesli a navyše aj mierne zaostali za odhadmi. V porovnaní so 4. štvrťrokom predchádzajúceho roka klesli o 0,2 % na 27,78 miliardy USD. Analytici predpokladali tržby na úrovni 27,89 miliardy USD.



Lepšie sa vyvíjali tržby na organickej báze, ktoré nezahrnujú akvizície a predaje. Tie sa medziročne zvýšili o 2,1 %. Objem predaja PepsiCo vzrástol o 1 %, k čomu prispeli najmä ázijské a africké trhy.



(1 EUR = 1,0274 USD)