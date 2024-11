Americkí liehovarníci sa obrátia na Trumpa, chcú výnimku

Londýn 27. novembra (TASR) - Americký liehovarnícky sektor chce presvedčiť novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby túto oblasť vyňal spod plánovaného zavedenia dovozných ciel. Tie chce Trump uvaliť plošne na všetky produkty zo zahraničia, pričom tieto clá plánuje na úrovni minimálne 10 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Združenie DISCUS (The Distilled Spirits Council of the United States) zastupujúce liehovarnícke spoločnosti v USA, plánuje rokovať s budúcimi členmi Trumpovej administratívy o tom, že liehoviny patria k výrobkom, ktoré budú mať so zavedením dovozných ciel obzvlášť veľký problém. Na rozdiel od iných sektorov, kde produkty je možné vyrábať v USA, viaceré liehoviny, podobne ako mnohé potraviny, majú chránené označenie pôvodu. Takže napríklad produkty označené ako škótska či írska whisky, tequila alebo koňak je možné vyrábať iba v konkrétnych krajinách či regiónoch a všetky sú mimo USA.



"Chceme výnimku, pričom budeme vychádzať práve z toho, že ide o výrobky s chráneným označením pôvodu," povedal prezident DISCUS Chris Swonger. Dodal, že organizácia chápe zámer Trumpa, ktorý tak chce znížiť obchodný deficit USA voči zahraničiu, v prípade takýchto produktov by zavedenie ciel výrazne poškodilo niektoré sektory, medzi nimi najmä sektor stravovacích a ubytovacích služieb.



Táto oblasť sa pritom obáva nielen Trumpových ciel, ale aj hroziaceho uvalenia vysokých ciel na americké liehoviny zo strany Európskej únie. Americkým liehovinám hrozí, že po marci budúceho roka uvalí na ne EÚ 50-percentné dovozné clá, ak dovtedy Brusel a Washington nenájdu riešenie obchodného sporu súvisiaceho s európskou oceľou a hliníkom. Donald Trump za svojej prvej vlády uvalil clá na európsku oceľ a hliník, následná administratíva Joea Bidena tieto clá pozastavila, avšak nezrušila. Odklad platí do konca marca 2025, aby obidve strany mali čas na rokovania.