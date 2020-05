New York 16. mája (TASR) - Americký maloobchodný reťazec J.C. Penney požiadal o ochranu pred veriteľmi. Pandémia nového koronavírusu totiž zničila nádeje na rýchly obrat k lepšiemu. Reťazec už pred začiatkom pandémie dlhodobo bojoval s finančnými problémami.



J.C. Penney plánuje natrvalo zatvoriť niektoré predajne a takisto preskúma možnosť predaja. Zatiaľ je to najväčší reťazec prevádzkujúci klasické kamenné predajne, ktorému zatvorenie predajní spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 zasadilo finálnu ranu po dlhodobých problémoch.



Americký reťazec prevádzkuje zhruba 850 predajní po celých Spojených štátoch, v ktorých ponúka oblečenie, kozmetiku či klenoty. Spoločnosť uviedla, že dosiahla dohodu s existujúcimi veriteľmi na úverovom financovaní vo výške 900 miliónov USD (833 miliónov eur) na podporu operácií počas insolvenčného konania.



Firma v piatok (15. 5.) uviedla, že postupne začne s permanentným zatváraním niektorých obchodov. Ďalšie detaily zverejní v najbližších týždňoch. V rámci ochrany pred veriteľmi plánuje J.C. Penney reorganizáciu a elimináciu niekoľkých miliárd dolárov dlhu. Takisto preskúma možnosti prípadného predaja.



Žiadosťou o ochranu pred veriteľmi vyvrcholil dlhý úpadok tradičného maloobchodného reťazca so 118-ročnou históriou, ktorý na vrchole prevádzkoval vyše 1600 predajní v obchodných centrách po celých USA a zamestnával takmer 200.000 ľudí. Už pred začiatkom pandémie firma bojovala s dlhom vo výške takmer 4 miliardy USD a tlakom zo strany diskontných predajcov aj online predajcov.