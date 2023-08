Americký módny dom Ralph Lauren zvýšil v 1. kvartáli tržby aj zisk

New York 11. augusta (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren oznámil za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, pričom v tržbách spoločnosť prekonala očakávania. Módny dom zároveň dodal, že v prípade ďalšieho štvrťroka očakáva v tržbách stagnáciu, maximálne mierny rast a v prípade celého roka rast na dolnej úrovni jednocifernej stupnice. Informoval o tom portál RTTNews.



Ralph Lauren uviedol, že za 1. štvrťrok 2023/2024, čo znamená obdobie od apríla do konca júna, dosiahol zisk 132,1 milióna USD (119,88 milióna eur). Na akciu to predstavuje 1,96 USD. V rovnakom období minulého roka spoločnosť dosiahla zisk 123,4 milióna USD (1,73 USD/akcia).



Bez započítania mimoriadnych položiek vykázal módny dom upravený zisk na úrovni 158 miliónov USD alebo 2,34 USD/akcia. Prekonal tak očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na úrovni 2,13 USD na akciu.



Vzrástli aj tržby spoločnosti, rast bol však iba mierny. Dosiahli 1,50 miliardy USD, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom to bolo 1,49 miliardy USD.



Ralph Lauren zároveň zverejnil odhad vývoja tržieb v 2. kvartáli aj za celý rok, pričom minimálne kvartálny odhad spoločnosti je optimistickejší než prognóza analytikov. Zatiaľ čo Ralph Lauren očakáva, že jeho tržby v 2. kvartáli budú stagnovať, prípadne zaznamenajú mierny rast, analytici počítajú s poklesom, a to o 4,6 %. Čo sa týka celoročného odhadu, módny dom očakáva ich rast na dolnej hranici jednocifernej stupnice, analytici počítajú s konkrétnym rastom v priemere o 2,8 %.



(1 EUR = 1,1019 USD)