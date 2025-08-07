< sekcia Ekonomika
Americký módny dom Ralph Lauren zvýšil v 1. kvartáli tržby aj zisk
Ralph Lauren uviedol, že v 1. kvartáli obchodného roka 2025/2026 dosiahol čistý zisk 220,4 milióna USD.
Autor TASR
New York 7. augusta (TASR) - Americký módny dom Ralph Lauren oznámil za 1. kvartál súčasného obchodného roka rast tržieb aj zisku, pričom prekonal očakávania trhov. Výsledky podporil zvýšený dopyt po produktoch spoločnosti, ako sú jej polo tričká, na trhoch Severnej Ameriky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Ralph Lauren uviedol, že v 1. kvartáli obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol čistý zisk 220,4 milióna USD (189,30 milióna eur), čo na akciu predstavuje 3,52 USD. Na porovnanie, vlani v 1. kvartáli zaznamenal módny dom zisk na úrovni 168,6 milióna USD (2,61 USD/akcia).
Trhmi podstatne viac sledovaný zisk upravený o jednorazové položky dosiahol 235,8 milióna USD. Na akciu to znamená 3,77 USD. Spoločnosť tak prekonala odhad analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 3,50 USD na akciu.
Tržby sa zvýšili o 13,7 % na 1,72 miliardy USD. Aj v tomto prípade Ralph Lauren prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 1,66 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Ralph Lauren uviedol, že v 1. kvartáli obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol čistý zisk 220,4 milióna USD (189,30 milióna eur), čo na akciu predstavuje 3,52 USD. Na porovnanie, vlani v 1. kvartáli zaznamenal módny dom zisk na úrovni 168,6 milióna USD (2,61 USD/akcia).
Trhmi podstatne viac sledovaný zisk upravený o jednorazové položky dosiahol 235,8 milióna USD. Na akciu to znamená 3,77 USD. Spoločnosť tak prekonala odhad analytikov, ktorí počítali so ziskom na úrovni 3,50 USD na akciu.
Tržby sa zvýšili o 13,7 % na 1,72 miliardy USD. Aj v tomto prípade Ralph Lauren prekonal očakávania analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 1,66 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1643 USD)