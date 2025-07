Americký obchodný zástupca Greer chce znížiť obchodný deficit USA

Detroit 16. júla (TASR) - Americký obchodný zástupca Jamieson Greer v stredu povedal, že cieľom jeho obchodnej politiky je znížiť obchodný deficit USA vo výške 1,2 bilióna USD (1,03 bilióna eur) a zastaviť stratu výrobných kapacít. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Greer v prejave na samite o reindustrializácii v Detroite uviedol, že colný program prezidenta Donalda Trumpa už prináša ovocie v podobe nových priemyselných investícií v USA. To zahŕňa 4 miliardy USD od spoločnosti General Motors na presun časti výroby z Mexika do USA, nové oceliarne a farmaceutické závody, povedal Greer. Dodal, že Trump povzbudzuje krajiny, aby presunuli výrobu do USA, aby sa vyhli jeho clám.



Greer vo svojom najvýznamnejšom prejave od nástupu do úradu koncom februára uviedol, že pokles amerického priemyslu bol spôsobený dlhodobým úsilím o liberalizáciu obchodu zo strany demokratických aj republikánskych administratív vrátane umožnenia Číne vstúpiť do Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Obchodný deficit USA v roku 2024 vo výške 1,2 bilióna USD je podľa neho „rovnako neudržateľný ako neprijateľný“.



Aby sa to napravilo, Trump v rámci colnej politiky požaduje univerzálnu sadzbu vo výške 10 % pre dovoz zo zahraničia, pričom pre problematickejšie štáty vrátane Číny bude colná sadzba vyššia. „Prezident, samozrejme, naznačil ochotu rokovať s krajinami, ak chcú mať s nami alternatívny vzťah a skutočne sa k nám pripojiť v reindustrializácii. A krajiny reagovali,“ povedal Greer.



Sám Trump nedávne rozposlal listy viacerým obchodným partnerom, v ktorých ich informoval o colných sadzbách na ich dovoz bez obchodných dohôd, povedal Greer. Dodal, že v nich bolo uvedené tiež, že ak sa rozhodnú vyrábať produkty v Spojených štátoch, nebudú mať žiadne clá.



Greer ďalej uviedol, že chce zvýšiť podiel výroby na hrubom domácom produkte (HDP) Spojených štátov a zvýšiť medián príjmu domácností v USA. Zatiaľ, čo clá boli v tomto smere dôležitým nástrojom, existujú aj iné vrátane nedávneho schválenia rozsiahlych daňových úľav a zákona o výdavkoch, ktorý zahŕňa investície do energetiky, daňové úľavy na výskum a vývoj a okamžité zaúčtovanie kapitálových investícií do daňových záväzkov.



„Mojou úlohou je odstrániť všetky úskalia, prekážky a všetku nespravodlivosť, ktorá bránila reindustrializácii USA,“ dodal Greer, popredný americký obchodný právnik.



(1 EUR = 1,1602 USD)