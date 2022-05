Odevný reťazec Abercrombie & Fitch sa nečakane prepadol do straty

New Albany 24. mája (TASR) - Americký odevný reťazec Abercrombie & Fitch zaznamenal za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka nečakaný prepad do straty. Výsledky spoločnosti ovplyvnil prudký rast nákladov, najmä na dopravu. Reťazec, ktorý sa zameriava na módu pre mladých, zároveň zhoršil prognózu v oblasti tržieb a marže na celý obchodný rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Reťazec oznámil, že za 1. štvrťrok obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od februára do konca apríla, zaznamenal stratu 16,47 milióna USD (15,45 milióna eur), čo na akciu znamená 32 centov. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla spoločnosť zisk 41,77 milióna USD (64 centov/akcia).



Upravená strata na akciu dosiahla 27 centov, zatiaľ čo pred rokom vykázala spoločnosť v tomto ukazovateli zisk na úrovni 67 centov/akcia. Výsledok tak výrazne zaostal za odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali iba s poklesom zisku na 8 centov/akcia.



Tržby vzrástli o 4 % na 813 miliónov USD. V tomto prípade tak odevný reťazec prekonal očakávania, keďže analytici počítali s tržbami na úrovni 799,31 milióna USD.



Výsledky firmy výrazne ovplyvnili náklady spojené s logistikou. K tomu sa ešte pridala vojna na Ukrajine. "Očakávame, že vysoké náklady nám budú spôsobovať komplikácie počas celého obchodného roka," povedala šéfka Abercrombie & Fitch Fran Horowitzová, podľa ktorej firma v 1. kvartáli 2022/2023 minula iba na dopravu o 80 miliónov USD viac než pred rokom.



Spoločnosť teraz očakáva, že prevádzková marža za celý obchodný rok dosiahne od 5 do 6 %. Pôvodný odhad uvádzal maržu od 7 do 8 %. Zároveň upravila smerom nadol aj odhad tržieb. Pôvodne očakávala rast celoročných tržieb od 2 do 4 %, teraz počíta s tým, že rast dosiahne 0 až 2 %.



(1 EUR = 1,0659 USD)